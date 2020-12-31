محافظ بورسعيد: إقامة أحدث حديقة بلا أسوار بحى الضواحى.. صور

بورسعيد ـ محمد فرج

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أن الحديقة الدولية بحى الضواحى تشهد أعمال تطوير ورفع كفاءة على أعلى مستوى، وذلك فى إطار خطة المحافظة لتطوير منظومة الحدائق وتفعيل مبادرة حدائق بلا أسوار والتى ساهمت بشكل كبير فى إحداث واجهة حضارية ولمسة جمالية، فأصبحت الحدائق منتديات ترفيهية وثقافية للمواطنين.

ولفت إلى أنه جارى الإنتهاء من أعمال تطوير الحديقة الدولية والتى تتم على درجة كبيرة من الكفاءة والتى استحوذت على نصيب كبير من التجميل و رفع الكفاءة، وذلك باعتبارها من أهم الحدائق بالمحافظة والتى تقع فى أكبر الأحياء السكانية كثافة، هذا بالإضافة إلى كونها تقع فى مدخل بورسعيد ،من ناحية محور 30 يونيو وتعد واجهة مميزة أمام زائرى المحافظة خاصة بعد الانتهاء من إنشاء ميناء بورسعيد البرى والذى يجمع كافة وسائل النقل بين المحافظات وأعمال التطوير بشارع البترول وانشاء محور مرورى جديد بمنطقة الرحاب.

وتابع: إن بورسعيد تشهد طفرة فى المعالم الترفيهية والسياحية والتى لم تحدث من قبل، نظرا لخطة التنمية الشاملة التى استهدفتها الدولة على أرض بورسعيد و التى تهدف فى المقام الأول، توفير كافة سبل الراحة للمواطن من خلال التطوير والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة بكافة الأحياء.

الحديقة الدولية