اليوم السابع
Ads
الخميس، 31 ديسمبر 2020 11:54 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ بورسعيد: إقامة أحدث حديقة بلا أسوار بحى الضواحى.. صور

الخميس، 31 ديسمبر 2020 11:09 ص
محافظ بورسعيد: إقامة أحدث حديقة بلا أسوار بحى الضواحى.. صور الحديقة الدولية
بورسعيد ـ محمد فرج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أن الحديقة الدولية بحى الضواحى تشهد أعمال تطوير ورفع كفاءة على أعلى مستوى، وذلك فى إطار خطة المحافظة لتطوير منظومة الحدائق وتفعيل مبادرة حدائق بلا أسوار والتى ساهمت بشكل كبير فى إحداث واجهة حضارية ولمسة جمالية، فأصبحت الحدائق منتديات ترفيهية وثقافية للمواطنين.

ولفت إلى أنه جارى الإنتهاء من أعمال تطوير الحديقة الدولية والتى تتم على درجة كبيرة من الكفاءة والتى استحوذت على نصيب كبير من التجميل و رفع الكفاءة، وذلك باعتبارها من أهم الحدائق بالمحافظة والتى تقع فى أكبر الأحياء السكانية كثافة، هذا بالإضافة إلى كونها تقع فى مدخل  بورسعيد ،من ناحية محور 30 يونيو وتعد واجهة مميزة أمام زائرى المحافظة خاصة بعد الانتهاء من إنشاء ميناء بورسعيد البرى والذى يجمع كافة وسائل النقل بين المحافظات وأعمال التطوير بشارع البترول وانشاء محور مرورى جديد بمنطقة الرحاب.

وتابع: إن بورسعيد تشهد طفرة فى المعالم الترفيهية والسياحية والتى لم تحدث من قبل، نظرا لخطة التنمية الشاملة التى استهدفتها الدولة على أرض بورسعيد و التى تهدف فى المقام الأول، توفير كافة سبل الراحة للمواطن من خلال التطوير والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة بكافة الأحياء.

 

FB_IMG_1609399405416
الحديقة الدولية
 
FB_IMG_1609399422554
الحديقة

مصر

اخبار مصر

اخبار مصر اليوم

اخبار المحافظات

حى الضواحى

حديقة بلا اسوار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة