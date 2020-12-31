اليوم السابع
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الخميس، 31 ديسمبر 2020 02:52 م
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محافظ المنوفية يصرف إعانة مالية عاجلة لكفيف وزوجته بشبين الكوم

الخميس، 31 ديسمبر 2020 02:21 م
محافظ المنوفية يصرف إعانة مالية عاجلة لكفيف وزوجته بشبين الكوم جانب من اللقاء
المنوفية - محمد فتحى

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وافق اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، على صرف إعانة مالية وبعض المساعدات العينية لمواطن كفيف وزوجته من ناحية مليج التابعة لمركز شبين الكوم، وذلك نظراً لظروفهم الاجتماعية والصحية، جاء ذلك خلال استقباله لهم بمكتبه بالديوان العام، يأتي هذا في إطار توجيهات القيادة السياسية بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الكاملة للأسر الأكثر احتياجاً وتوفير حياة كريمة وآمنة لهم .
 
كما وجه المحافظ مدير إدارة تشغيل الشباب بالديوان العام بتوفير فرصة عمل بالقطاع الخاص لابنهما "أحمد" باعتباره العائل الوحيد للأسرة والمكونة من 3 أفراد وليس لديهم مصدر دخل يساعدهم على تحمل أعباء الحياة اليومية.
 
وقد أكد محافظ المنوفية أن مكتبه مفتوح أمام جميع المواطنين للاستماع لشكواهم ومطالبهم، مؤكداً حرصه على التواصل المستمر والفعال مع أبناء وأهالى المنوفية للتعرف على مشاكلهم والإسهام فى إيجاد الحلول المناسبة لها ومساعدة ذوى الظروف الإنسانية.

 


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