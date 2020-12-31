محافظ المنوفية يصرف إعانة مالية عاجلة لكفيف وزوجته بشبين الكوم

كما وجه المحافظ مدير إدارة تشغيل الشباب بالديوان العام بتوفير فرصة عمل بالقطاع الخاص لابنهما "أحمد" باعتباره العائل الوحيد للأسرة والمكونة من 3 أفراد وليس لديهم مصدر دخل يساعدهم على تحمل أعباء الحياة اليومية.

وقد أكد محافظ المنوفية أن مكتبه مفتوح أمام جميع المواطنين للاستماع لشكواهم ومطالبهم، مؤكداً حرصه على التواصل المستمر والفعال مع أبناء وأهالى المنوفية للتعرف على مشاكلهم والإسهام فى إيجاد الحلول المناسبة لها ومساعدة ذوى الظروف الإنسانية.