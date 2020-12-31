محافظ البحيرة: الموافقة على إقامة 15 مشروعا استثماريا لتوفير 904 فرص عمل

البحيرة – ناصر جودة

وافقت اللجنة العليا للاستثمار خلال اجتماعها اليوم برئاسة اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة، وبحضور المهندس حازم الأشمونى - السكرتير العام للمحافظة، وأعضاء اللجنة، على إقامة 15 مشروع إستثمارى مختلف الأنشطة على أرض المحافظة، بتكلفة إجمالية 342 مليون جنيه توفر 904 فرصة عمل وهى عبارة عن : 2 منفذ بيع منتجات زراعية وطبيعية ومستلزمات زراعية على مساحة 1900 م2 بناحية الكيلو 102 غرب الطريق الصحراوى بتكلفة 12 مليون جنيه ويوفر 20 فرصة عمل، مستودع غاز على مساحة 250 م2 بناحية الطود مركز كوم حمادة بتكلفة 300 ألف جنيه ويوفر 2 فرصة عمل، مصنع تعبئة مياه معدنية وخط إنتاج صناعات غذائية ( عصائر ) على مساحة 1600 م2 بناحية قرية النجاح مركز بدر بتكلفة 200 مليون جنيه ويوفر 100 فرصة عمل .

ووافقت اللجنة على إقامة ثلاجة حفظ خضار وفاكهة على مساحة 1000 م2 بناحية الأبقعين بمركز حوش عيسى بتكلفة 1.470 مليون جنيه ويوفر 26 فرصة عمل، معصرة ومعمل لتخليل الزيتون على مساحة 158 فدان و5 قيراط و20 سهم بناحية طريق العالمين بمركز وادى النطرون بتكلفة 2 مليون جنيه وتوفر 40 فرصة عمل بخلاف العمالة الموسمية، عدد 20 منفذ مستلزمات إنتاج زراعى على مساحة 1000 م2 بناحية الكيلو 75 الطريق الصحراوى مركز أبو المطامير بتكلفة 10 مليون جنيه ويوفر 45 فرصة عمل .

ووافقت اللجنة على إقامة محطة فرز وتعبئة وحفظ وتبريد وتجميد حاصلات زراعية على مساحة 2240 م2 بناحية مراقبة جنوب التحرير بمركز بدر بتكلفة 3.389 مليون جنيه ويوفر 35 فرصة عمل بخلاف العمالة الموسمية ، مشروع بيوجاز ( استخلاص الغاز من روث الحيوانات ) لإنتاج طاقة كهربائية على مساحة 3 أفدنة بناحية قرية قومبانية أبو قير بمركز كفر الدوار بتكلفة استثمارية 4.350 مليون جنية ويوفر 15 فرصة عمل ، عنبر دواجن تسمين على مساحة 1460 م2 بناحية قرية بنى سلامة بمركز وادى النطرون بتكلفة استثمارية 2.250 مليون جنية ويوفر 15 فرصة عمل .

ووافقت اللجنة على إقامة محطة فرز وتعبئة خضروات وفاكهة على مساحة 12564 م2 بناحية الربعمائة بمركز حوش عيسى بتكلفة 353 ألف جنيه ويوفر 104 فرصة عمل ،محطة تموين سيارات بالغاز الطبيعى على مساحة 1000 م2 بناحية عزبة البيضاء بمركز أبو المطامير بتكلفة 3.364 مليون جنيه وتوفر 39 فرصة عمل، محطة فرز وتعبئة حاصلات زراعية على مساحة 1200 م2 بناحية كوم البركة مركز كفر الدوار بتكلفة 2 مليون جنيه وتوفر 80 فرصة عمل، عدد 15 منفذ بيع مخصبات زراعية وتقاوى وأسمدة وأدوات رى وتنقيط وآلات زراعية على مساحة 3225 م2 بناحية غرب النوبارية - قرية محمد عبد الرقيب - مركز أبو المطامير بتكلفة 8.75 مليون جنيه ويوفر 15 فرصة عمل، مصنع برانيك بلاستيك وخراطيم على مساحة 400 م2 بمركز بدر بتكلفة 1.8 مليون جنيه ويوفر 8 فرص عمل .

كما وافقت اللجنة العليا على إقامة مصنع كرتون وأكياس بلاستيكية - رولات فوم على مساحة 3000 م2 ، ومحطة لفرز وغربلة وتخزين الحاصلات الزراعية والتقاوى وتعبئة مواد غذائية جافة على مساحة 6000 م2 ، بالإضافة إلى محطة فرز وتخزين البطاطس والخضروات وإنتاج بطاطس نص مقلية وحفظ وتبريد وتجميد الخضراوات والفاكهة واللحوم والدواجن والأسماك على مساحة 2000 م2 بمركز أبو المطامير بتكلفة استثمارية إجمالية 90 مليون جنيه وتوفر 350 فرصة عمل .

كما تم خلال الاجتماع الموافقة على السير فى إجراءات تخصيص مساحة 10 أفدنة لإحدى الشركات العاملة فى مجال الطاقة لإقامة مشروع إنتاج الطاقة من تدوير المخلفات البلدية الصلبة بتكلفة 125 مليون دولار .