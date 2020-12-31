محافظة بنى سويف تتلقى 122 ألفا و402 طلب تصالح فى مخالفات البناء

بنى سويف هانى فتحى

وجه الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، رؤساء الوحدات المحلية باستمرار تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء، وذلك فى ضوء موافقة مجلس الوزراء "خلال اجتماع الحكومة" الذى عقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، وتضمن موافقة المجلس على مد فترة التصالح فى مخالفات البناء لمدة 3 أشهر تنتهى 31 مارس 2021، طبقا لقانون التصالح ولائحته التنفيذية، وعلى أن يُسدد المتقدم للتصالح قيمة 30% من قيمة التصالح "جدية" إذا ما قام بالسداد خلال يناير القادم، بينما يسدد 35% إذا قام بالسداد خلال فبراير، وتزيد إلى 40% إذا تم السداد خلال شهر مارس.

وشدد المحافظ، على مسؤولى المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانوناً وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت فى طلب التصالح وفقًا للقانون.

كما أكد المحافظ على تقديم كافة التسهيلات للمواطنين، وسرعة عمل اللجان الفنية ولجان البت للتصالح فى المخالفات، مع توفير أماكن لائقة للمواطنين من كبار السن،مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، واستمرار تنفيذ اعمال الرش والتطهير بصفة دورية ومستمرة.

ودعا المحافظ، المواطنين بسرعة تقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء لتقنين أوضاعهم مع الدولة، تسهيلا لتوصيل كافة المرافق والخدمات للعقارات موضوع التصالح بها، لافتا إلى أهمية الاستفادة من قرارات تمديد مهل السداد التى أقرتها الحكومة،للتيسير على المواطنين ولمنع الزحام،ومنوها عن توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية بتلقى طلبات التصالح وتقنين الأوضاع يومياً خلال فترتين "صباحية ومسائية" وحتى أيام العطلات الرسمية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة، للمضى قدماً فى تشجيع المواطنين والتيسير لهم فى ملف التصالح وفقًا للأوضاع القانونية والاجراءات التى تضمنها القانون.

هذا وقد بلغ إجمالى طلبات التصالح المقدمة من المواطنين"حتى أمس الأربعاء"122 ألف و 402 طلب على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وكان مركز الواسطى الأعلى فى عدد الطلبات المقدمة والذى بلغ 26001 طلب،ثم مركز بنى سويف 25859 طلبا ،بعدها ناصر 21937 طلبا، والفشن بــ 18261 طلباً، وببا 14129 طلبا، ثم مركزى سمسطا بـ 8483 و7732 فى إهناسيا.