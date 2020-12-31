مباشر.. أسر ضحايا حادث تصادم أسوان ينتظرون استلام جثث ذويهم .. صور

كان الحادث الأليم، وقع فجر اليوم بين سيارتى ربع على طريق "العلاقى - برنيس" الرابط بين محافظتى أسوان والبحر الأحمر بالقرب من الكيلو 80 ، وتم الدفع ب10 سيارات إسعاف تابعة لمرفق إسعاف أسوان تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى مدير المرفق.

أسفر الحادث عن مصرع 12 شخصا، وتبين من التحريات الأولية أن السيارتين كانتا فى منطقة جبلية وأن الأشخاص الذين كانوا على متن السيارتين من المنقبى عن خام الذهب وبعد اصطدام السيارتين تعرضتا للانفجار وتفحمت جثث الضحايا.

يشار إلى أن محافظة أسوان شهدت يوم الأحد الماضى مصرع 12 شخصا فى حادث بين سيارة ربع نقل رقم ( ط . ج . و 1894 ) قادمة من محافظة أسيوط بسيارة ميكروباص أجرة رقم " ص . و. ن 4718" قادمة من مدينة أسوان.



























