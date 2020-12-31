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ماكرون: الأشهر الأولى من عام 2021 ستكون صعبة

الخميس، 31 ديسمبر 2020 09:51 م
ماكرون: الأشهر الأولى من عام 2021 ستكون صعبة ماكرون
كتب أحمد عرفة

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قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون فى كلمة اليوم الخميس، بمناسبة العام الجديد، إن الأشهر الأولى من العام 2021 ستكون صعبة، وفقا لخبر عاجل لموقع روسيا اليوم.

وأضاف الرئيس الفرنسى، أن الأمة الفرنسية مرت خلال هذا العام بوحدة جميلة ومرونة جميلة.

وفى وقت سابق قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، إن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين تعززت فى السنوات الأخيرة وستزداد قوة بعد أن أبرم الجانبان اتفاقا استثماريا سيتيح للشركات الأوروبية وصولا أكبر إلى الأسواق الصينية.

وقال ماكرون في بيان على تويتر "الحوار بين أوروبا والصين صار أقوى وأصبح أكثر توازنا في الأعوام القليلة الماضية. والأمر مستمر".

 

 


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