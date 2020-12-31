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لجنة قيادات جامعة بنها تستقبل المتقدمين للوظائف الإشرافية.. صور

الخميس، 31 ديسمبر 2020 02:07 م
لجنة قيادات جامعة بنها تستقبل المتقدمين للوظائف الإشرافية.. صور لجنة قيادات جامعة بنها تستقبل المتقدمين للوظائف الإشرافية
القليوبية إبراهيم سالم

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عقدت لجنة اختيار القيادات بجامعة بنها، اجتماعاتها، اليوم، لإجراء المقابلات مع العاملين المتقدمين للوظائف الإشرافية، وهي مدير إدارة خدمة المواطنين بالإدارة العامة لمكتب رئيس الجامعة.

واستمعت اللجنة، برئاسة الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعضوية الدكتور محمد منصور وكيل كلية الحقوق، وأيمن بيومى القائم بأعمال أمين الجامعة، ورفعت نان أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية، ومحمود عبيد مدير عام مكتب رئيس الجامعة، إلى مقترحات وأفكار المتقدمين لشغل الوظيفة، ورؤيتهم لتطويرها، وسرعة إنجاز الأعمال، والقدرة على اتخاذ القرارات وحل المشكلات.

وأكد الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها، أن اختيار المتقدمين لشغل الوظائف القيادية والإشرافية بالجامعة يتم من خلال اللجنة التي تم تشكيلها لتقييم المتقدمين لشغل هذه الوظائف طبقًا للمعايير اللازمة لاختيار الأكفأ والأنسب منهم لشغل المناصب القيادية بالجامعة.

 

اجتماع اللجنة برئاسة نائب رئيس الجامعة
اجتماع اللجنة برئاسة نائب رئيس الجامعة

 

اللجنة خلال اجتماعها
اللجنة خلال اجتماعها

 


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