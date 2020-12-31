اليوم السابع
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الخميس، 31 ديسمبر 2020 01:23 م
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قوافل طبية مجانية بأودية ميعر وأبوحجاب بطور سيناء

الخميس، 31 ديسمبر 2020 11:51 ص
قوافل طبية مجانية بأودية ميعر وأبوحجاب بطور سيناء قافلة طبية
جنوب سيناء_ فايزة مرسال

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أعلنت مديرية الشئون الصحية بجنوب سيناء، عن إطلاق قوافل طبية مجانية إلى أودية ميعر وأبوحجاب خلال يومى الجمعة والسبت 1 و2 يناير 2021 ، تحت رعاية اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والدكتور أيمن رخا وكيل الوزارة.

وقال الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء تتضمن القوافل توقيع الكشف والفحص الطبى لأهالى أودية ميعر وأبوحجاب بطور سيناء، فى عدة تخصصات طبية تضم الباطنه والأطفال والجراحة والجلدية والأسنان والمسالك البولية والنساء والتوليد ، وأنف وأذن وحنجرة و عيادة تنظيم اسره ومعمل وصيدلية لصرف الدواء ، وسوف يتم توقيع الكشف وإجراء الفحوصات الطبية والتحاليل وصرف العلاج بالمجان .

أضاف وكيل وزارة الصحة يأتى ذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياه كريمة " وذلك لتوقيع الكشف والفحص الطبى وصرف العلاج بالمجان وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لأهالى وديان المحافظة والوصول بالخدمات الطبية للمناطق الأكثر إحتياجا.


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