سنغافورة تستقبل العام الميلادى الجديد بعروض ضوئية.. صور

بعرض ضوئى، بديلا للألعاب النارية، احتفلت سنغافورة، بليلة رأس السنة الميلادية، واستقبلت 2021، واعتمدت على عرض ضوئى بدلا من العروض المعتادة، بسبب الخوف من انتشار كورونا، إذ أعلنت سنغافورة، في وقت سابق، اكتشاف أول حالة إصابة مؤكدة لديها بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا، وفقا لموقع العين.
احتفالات رأس السنة بسنغافورة
فيما تستعد دبى لاستقبال عام 2021، ومن المتوقع أن يشهد وقت الاحتفال نزول الناس إلى الشوارع، وهو ما دفع السلطات إلى وضع ملصقات خاصة على أرضية الطرق للتأكيد على ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعى، لمنع تفشى جائحة الفيروس التاجى.
سنغافورة تستقبل العام الجديد
سنغافورة
ورصد مقطع فيديو تقسيم شوارع مدينة دبى، عن طريق ملصقات تسمح للناس بالتواجد داخل مساحة خاصة تبعد عن الآخر بالمستوى المطلوب لتحقيق التباعد الاجتماعي، وفقا لموقع سبوتنيك.
وبدأ العالم بالفعل فى الاحتفال بحلول العام الميلادى الجديد 2021، الذى بدأت أولى لحظاته فى نيوزيلندا، حيث كانت نيوزيلندا أول دولة تحتفل بإطلاق الألعاب النارية، فى ظل أجواء قاسية، مع الالتزام بإجراءات احترازية شديدة، وقيود لمنع تفشى جائحة الفيروس التاجى.
ومن جهة أخرى، فإن ليلة رأس السنة هذا العام ستكون مختلفة إلى حد كبير عن الأعوام السابقة فى العالم بأكمله، خاصة في ظل تفشي الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد، ولكن من الواضح أن نيوزيلندا لازالت محتفظة بنفس الطقوس سواء باستخدام عروض الألعاب النارية في مدينة أوكلاند، أو السماح للحشود بالتجمع في جميع أنحاء نيوزيلندا، وذلك بعد أن اقتربت من القضاء على فيروس كورونا بخطة إغلاق صارمة ومبكرة.
وكانت عدد من دول أوربا قد أعلنت اتخاذ إجراءات صارمة للتعامل مع احتفالات ليلة رأس السنة في ظل تفشي فيروس كورونا التاجي أو كوفيد 19 كما يطلق عليه، لذا اكتفت فيينا بإقامة "حفل موسيقى واحد احتفالا برأس السنة، على عكس السنوات السابقة التى شهدت مئات الحفلات.
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