اليوم السابع
Ads
الخميس، 31 ديسمبر 2020 06:35 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

زعيم الجمهوريين بالكونجرس يحبط محاولة لترامب لرفع "إعانة كورونا" لتصل 2000 دولار

الخميس، 31 ديسمبر 2020 06:00 ص
زعيم الجمهوريين بالكونجرس يحبط محاولة لترامب لرفع "إعانة كورونا" لتصل 2000 دولار ترامب
(رويترز)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عرقل زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، السناتور ميتش ماكونيل، مسعى من جانب الرئيس دونالد ترامب لرفع قيمة إعانة للأمريكيين لتخفيف أثر جائحة كورونا، رافضا إدراج تصويت عاجل في جدول أعمال المجلس على مشروع قانون لرفع الإعانة المقررة من 600 دولار إلى 2000 دولار للفرد.

وقال ماكونيل في مجلس الشيوخ إن مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون ويسعى لتلبية مطلب الجمهوري ترامب رفع قيمة الإعانة "ليس له سبيل واقعي لإقراره سريعا في مجلس الشيوخ".

ويسيطر ماكونيل على جدول أعمال مجلس الشيوخ وهو يعارض زيادة الإعانة. وكان قد طرح مشروع قانون بديلا يجمع بين الإعانة بواقع ألفي دولار وبنود غير مقبولة بالنسبة للديمقراطيين الذين قد يعرقلون إقراره.

ومع أداء كونجرس جديد اليمين الدستورية يوم الأحد، يبدو من المؤكد إحباط الجهود لزيادة الإعانة التي قدرت بـ600 دولاراً التي وافق عليها الكونجرس بالفعل.

ويؤكد الديمقراطيون أن الإعانة مخصصة لأناس هم في أمس الحاجة إليها في مواجهة أزمة صحية أودت بحياة ما يقرب من 340 ألفا في الولايات المتحدة، لكن ماكونيل شكا من أن الإعانات لا تهدف لمساعدة المحتاجين.

 

 

 


ترامب

الكونجرس

مجلس الشيوخ

إعانة

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وفاة نائب فى الكونجرس بفيروس كورونا قبل أيام من أدائه اليمين الدستورية

الخميس، 31 ديسمبر 2020 01:00 ص

الكونجرس يتحد ضد ترامب لصالح قانون دفاعى منذ 1967.. "النواب" يتجاوز "فيتو الرئيس" بعد انضمام جمهوريين للتصويت.. جارديان: اعترض على عدم إلغاء المادة 230 المحصنة لشركات التكنولوجيا وعدم تغيير أسماء قواعد عسكرية

الثلاثاء، 29 ديسمبر 2020 03:08 م

رئيس لجنة استخبارات الكونجرس: ترامب وقع على قانون الإغاثة بعد أعمال مسرحية

الإثنين، 28 ديسمبر 2020 12:23 م

ترامب يفاجئ الأمريكيين ويوقع قانون إغاثة كورونا.. واشنطن بوست تؤكد غموض أسباب تغيير الرئيس الأمريكى موقفه.. وتكهنات بضغوط واسعة من الجمهوريين.. وأعضاء الكونجرس يتجاهلون مطالبه مع اقتراب رحيله عن البيت الأبيض

الإثنين، 28 ديسمبر 2020 11:17 ص

بايدن يعرب عن تفاؤله للعمل مع الكونجرس.. ويؤكد: لن أحرج الجمهوريين علانية

الجمعة، 25 ديسمبر 2020 08:06 م

ناسا تتلقى 23.3 مليار دولار بمشروع قانون الإنفاق الشامل للكونجرس

الجمعة، 25 ديسمبر 2020 01:00 ص

رئيس الاستخبارات بالكونجرس: عفو ترامب عن مدير حملته السابق استكمال لمخطط فاسد

الخميس، 24 ديسمبر 2020 10:59 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة