زعيم الجمهوريين بالكونجرس يحبط محاولة لترامب لرفع "إعانة كورونا" لتصل 2000 دولار

(رويترز)

عرقل زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، السناتور ميتش ماكونيل، مسعى من جانب الرئيس دونالد ترامب لرفع قيمة إعانة للأمريكيين لتخفيف أثر جائحة كورونا، رافضا إدراج تصويت عاجل في جدول أعمال المجلس على مشروع قانون لرفع الإعانة المقررة من 600 دولار إلى 2000 دولار للفرد.

وقال ماكونيل في مجلس الشيوخ إن مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون ويسعى لتلبية مطلب الجمهوري ترامب رفع قيمة الإعانة "ليس له سبيل واقعي لإقراره سريعا في مجلس الشيوخ".

ويسيطر ماكونيل على جدول أعمال مجلس الشيوخ وهو يعارض زيادة الإعانة. وكان قد طرح مشروع قانون بديلا يجمع بين الإعانة بواقع ألفي دولار وبنود غير مقبولة بالنسبة للديمقراطيين الذين قد يعرقلون إقراره.

ومع أداء كونجرس جديد اليمين الدستورية يوم الأحد، يبدو من المؤكد إحباط الجهود لزيادة الإعانة التي قدرت بـ600 دولاراً التي وافق عليها الكونجرس بالفعل.

ويؤكد الديمقراطيون أن الإعانة مخصصة لأناس هم في أمس الحاجة إليها في مواجهة أزمة صحية أودت بحياة ما يقرب من 340 ألفا في الولايات المتحدة، لكن ماكونيل شكا من أن الإعانات لا تهدف لمساعدة المحتاجين.