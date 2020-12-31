وقال روجوزين - فى تصريحات أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - "في عام 2028، يجب أن نرسل طاقما للدوران حول القمر، وفى عام 2030، سوف نحط بطاقمنا على القمر".



وفي وقت سابق ذكر المسؤول الروسي أن خطط رواد الفضاء للدوران حول القمر ستكون في عام 2029، وكان من المقرر في الأصل استخدام الصاروخ الحامل الفائق الثقل من طراز "ينيسي"، لإرسال الأطقم إلى القمر، ولكن في ديسمبر الجارى، تبين أن صاروخ "أنجارا-إيه 5 بي" سيكون كافيا لهذا الغرض.