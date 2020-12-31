وذكر بيان للهيئة الروسية اليوم الخميس، أنه تم إجراء 445 ألف اختبار للكشف عن الفيروس التاجي خلال الـ 24 ساعة الأخيرة وحدها .

وأضاف البيان أن 663 ألفا و186 شخصاً لا يزالون قيد المراقبة الطبية في عموم البلاد للاشتباه بإصابتهم بالفيروس.

يُذكر أن روسيا بدأت في الخامس من ديسمبر الجاري حملة التطعيم العام ضد فيروس كورونا بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



