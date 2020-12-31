خرافات وأساطير ولعب كمان.. مهرجان تكسير الجليد والبحث عن الوحش فى أسكتلندا

محمد غنيم ورويترز

استطاعت مجموعة من السيدات فى أسكتلندا الاحتفال بمهرجان تكسر ألواح الثلوج المتجمعة على سطح بحيرة لوج نس، وذلك حسبما نشرت وكالة أنباء رويترز صورا لسيدات يمسكن بالمطارق ويكسرن طبقات الجليد فى البحيرة حتى يتمكنوا من السباحة والغوص فى المياه الجليدية

تعرف بحيرة لوخ بقصته الأسطورية المكتشفة منذ عام 1933 عندما ظهر مخلوق غير مؤكد الوجود يقال أنه يسكن بحيرة لوخ نيس في أسكتلندا، التي تعتبر أكبر بحيرة عذبة للمياه في بريطانيا العظمى، قام السير بيتر سكوت بإطلاق اسم نيسيتيراس رهومبوبتيريك على وحش بحيرة لوخ نيس وذلك في مجلة نيتشر، هذا الاسم يوناني معناه "معجزة نيس ذو الزعانف ماسية الشكل

ووحش بحيرة لوخ نيس مثله مثل بيغ فوت ويتي، لايوجد دليل قاطع على وجودها، ويعتبر المخلوق من أكثر ألغاز علم الكريبتوزوولوجي بالإنگليزية: cryptozoology شهرة. معظم العلماء والخبراء يجدون الأدلة المتوفرة لاتدعم وجود وحش البحيرة ويعتبرون المشاهدات لهذا المخلوق إما غير صادقة أو هي أخطاء في تحديد هوية مخلوقات أو ظواهر معروفة. بالرغم من ذلك لايزال العديد من الناس حول العالم يؤمنون بوجود هذا الكائن. السكان المحليين وبعدهم أناس من حول العالم بدأوا بإطلاق اسم مؤنث على وحش البحيرة وأصبحوا يسمونه نيسيي.

ومازال البحث عن "نيسي" وحش البحيرة يثير خيال عشاقه، بيد أن صورة نشرت على الشاطئ بالقرب من مدينة أبردين الاسكتلندية أثارت الجدل عما إذا تم العثور أخيرا على رفاته، أم أن الصورة مصطنعة بغض النظر عما يقوله الناس، وبغض النظر عن الأدلة التي تفشل في الوصول إليه، ما زال نيسي وحش البحيرة يثير خيال العديد من عشاقه، وما زال العديد من السياح يعتقدون بوجوده، ويلتقطون الصور قرب بحيرته، بيد أن صورة انتشرت مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي لمكان بالقرب من مدينة أبردين، ثالث أكبر مدن اسكتلندا، أثارت الكثير من الجدل.

تكسير الألواح الجليدية فى بحيرة لوخ باسكتلندا

السيدة أليس جودريدج تستخدم مطرقة ثقيلة لكسر الجليد في بحيرة لوخ

جانب من تكسير ألواح الجليد

لحظة الانتصار بعد تكير أكبر حيز من الألواح الجليدية

العوم فى بحيرة لوخ بعد رحلة تكسير الألواح

نيكى غود تحمل ألواح الجليد بعد تكسيرها

السباحة فى الحيز الذى تم تكسيره

الوقوف فى البحيرة بعد تكسير الألواح الجليدية