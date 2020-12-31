جامعة الأقصر تجرى اختبارات للطلاب استعدادا لمهرجان إبداع.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

بدأت جامعة الأقصر، اليوم الخميس، فى إجراء المقابلات والاختبارات فى المجالات الفنية والأدبية، وذلك فى إطار اختيار المشاركين من الطلاب فى مهرجان إبداع للموسم التاسع، وذلك لتمثيل الجامعة فى مهرجان إبداع، تحت رعاية الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس الجامعة، وإشراف الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة.

ومن جانبهم حرص مسئولى إدارة النشاط الطلاب بالجامعة بتوجيهات من الدكتور رئيس الجامعة بالاهتمام بجميع الطلاب، وتقديم دعمها لهم لاكتشاف مهاراتهم وتنميتها فى" الموسيقى والغناء – العروض المسرحية – المسرح الغنائى – الفنون الشعبية - الإنشاد الدينى – الأفلام القصيرة والفنون التشكيلية والمجالات العلمية والمجالات الأدبية".

وفى نفس السياق استقبل اليوم الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس الجامعة بمكتبه وفد منطقة وعظ الأقصر التابع للأزهر الشريف المكون من: الشيخ محمود السيد محمد موسى، الشهير بالشيخ بسيونى مدير عام منطقة وعظ الأقصر والشيخ عبد الستار محمود حسين رئيس لجنة التحكيم والمصالحات بالأزهر الشريف، والشيخ إبراهيم محمد إبراهيم الواعظ بإدارة القرنة والشيخ أحمد النحاس الحجاجى مدير العلاقات العامة بمنطقة الأقصر.

وقال رئيس الجامعة، إنه تأتى هذه الزيارة فى إطار بروتوكول التعاون المشترك بين جامعة الأقصر والإدارة المركزية للأزهر الشريف بالأقصر، وخلال الزيارة أهدى الوفد للدكتور محمد محجوب عزوز رئيس الجامعة مجموعة من الكتب التثقيفية التوعوية الدينية، كما أهدى رئيس الجامعة إلى الوفد درع تكريم يحمل شعار جامعة الأقصر.

وكانت قد عقدت جامعة الأقصر، فعاليات الجلسة رقم 20 لمجلس جامعة الأقصر، وذلك بمقر الجامعة بمدينة الأقصر برئاسة الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس الجامعة، وعضوية أعضاء مجلس الجامعة، حيث تم خلالها الموافقة على قواعد تشكيل أعمال الكنترولات والامتحانات للفصل الدراسى الأول.

وخلال مجلس جامعة الأقصر، رحب الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس الجامعة، بأعضاء المجلس وقدم لهم التهنئة بالعام الجديد 2021 متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح، وخلال الجلسة اتخذ المجلس عدد من القرارات أهمها الموافقة على قواعد تشكيل أعمال إلكنترولات والامتحانات للفصل الدراسى الأول بكليات الجامعة للعام الجامعى 2020/2021م، كما وافق على منح الباحثين أحمد ربيع إبراهيم أحمد وأحمد جمال تاجر محمد درجة دكتوراه الفلسفة فى إدارة الفنادق، وتخصص "إدارة فنادق" من كلية السياحة والفنادق.



الجامعة تستعد للمشاركة في مهرجان إبداع