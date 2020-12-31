جامعات الإسكندرية والمنوفية والوادي الجديد تعلن استئناف الدراسة أون لاين

أسماء على بدر - محمد فتحى - صابر سعيد

شهدت اليوم الخميس عدد من مجالس الجامعات اجتماعات طارئة لبحث موقف الدراسة بعد انتهاء نص السنة واسفرت تلك الاجتماعات إلى قرار استكمال الدراسة بنظام التعلم عن بعد.

إذا وافق مجلس جامعة الإسكندرية فى اجتماعه الطارئ عصر اليوم الخميس، برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس الجامعة، على استكمال تدريس المناهج الدراسية إعتباراً من السبت المقبل، وحتى 14 يناير(نهاية الفصل الدراسي الأول) للعام الدراسي 2020 / 2021 بنظام التعليم عن بعد، وتخصيص الفترة من 16يناير حتي 4 فبراير 2021 للمراجعات والإرشاد الأكاديمي Online، وبدء إجازة نصف العام الدراسي من 6 فبراير وحتي 20 فبراير 2021، وعقد اختبارات الفصل الدراسي الأول عقب انتهاء إجازة نصف العام مباشرة، وعقد اختبارات الفصل الدراسي الأول عقب انتهاء إجازة نصف العام مباشرة.

وأشار الدكتور قنصوة أن هذا القرار يأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء وقرار المجلس الأعلى للجامعات فى هذا الشأن، وفي إطار مواجهة تداعيات انتشار فيروس كرونا المستجد، وحرصاً على صحة وسلامة كافة المُنتسبين إلى العملية التعليمية، من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

وفى المنوفية شهد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية الاجتماع الطارئ للمجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأعلن مبارك أهم ماجاء بالاجتماع أنه تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية وقرارات رئاسة مجلس الوزراء اليوم فى إطار تداعيات انتشار فيروس كرونا المستجد، وحرصا على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وجميع العاملين بالجامعات فقد تقرر:

• استكمال الدراسة عن بعد، من خلال منصات التعليم الإلكتروني بالجامعة ابتداء من يوم السبت الموافق 2 يناير وحتى يوم السبت 16 يناير 2021.

• ‏بدء اجازة منتصف العام اعتبارا من السبت 16 يناير 2021 وحتى السبت 20 فبراير 2021.

• ‏تأجيل جميع الامتحانات في جميع مراحل التعليم الجامعي والدراسات العليا إلى ما بعد انتهاء إجازة نصف العام الدراسي.

• ‏وبالنسبة للكليات التى بدأت أعمال الامتحانات سيتم استكمال باقى المواد عقب إنتهاء إجازة نصف العام الدراسى.

• ‏وقف وتعليق جميع الأنشطة والمؤتمرات والمهرجانات داخل الجامعة.

فيما قال الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، فى تصريح عقب انتهاء الاجتماع الطارئ للمجلس الأعلي للجامعات، إن المجلس قرر البدء فورا فى تفعيل قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تأجيل جميع أنواع الامتحانات حتى وإن كانت امتحانات إلكترونية إلى ما بعد إجازة نصف العام.

وأضاف غرباوى، أنه تقرر وقف الامتحانات العملية التى بدأت ببعض الكليات اعتبارا من يوم السبت المقبل، ويتم استكمال الامتحانات سواء نظرى أو عملي بعد العودة من إجازة نصف العام.

وأكد رئيس رئيس الجامعة، أن الجامعة تواصل تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ولذا فقد تقرر استكمال ما تبقى من مناهج سواء نظرية أو عملية بنظام التعليم عن بعد حيث سيتم تفعيل المنصة.

وكان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وافق مجلس على المقترح الذي تقدمت به كل من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، باستكمال تدريس المناهج الدراسية اعتباراً من السبت المقبل، وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ بنظام التعليم عن بعد، مع استيفاء المتطلبات الأساسية، والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية، وتأجيل كافة الإمتحانات التي كان من المقرر عقدها فى هذا الفصل لما بعد انتهاء اجازة نصف العام، مع تطبيق ذلك على كافة أنواع التعليم ومستوياته