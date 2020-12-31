تعرف على خطة تونس لرئاسة مجلس الأمن يناير 2021

كتبت - هند المغربي

تتولى تونس رئاسة مجلس الأمن في يناير 2021 ووفقا للمجلس فإنها اختارت إجراء مناقشة مفتوحة حول التحديات التي تواجه البلدان في سياقات هشة، ولا سيما في القارة الأفريقية. ومن بين المشاركين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد، والرئيسة السابقة لليبيريا إلين جونسون سيرليف.

كما تنظم تونس أيضا مناقشة حول التهديدات التي يتعرض لها السلم والأمن الدوليان من جراء الأعمال الإرهابية ، مع التركيز على التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب ، للاحتفال بمرور 20 عاما على اتخاذ القرار 1373 في عام 2001. والمطلعون المتوقعون هم وكيل الأمين العام لشؤون مكافحة الإرهاب - الإرهاب فلاديمير فورونكوف والمدير التنفيذي للمديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب ميشيل كونينكس.

من المتوقع أن يكون الحدثان الآخران اللذان ستعقدهما تونس عبارة عن جلسات إحاطة بشأن تنفيذ القرار 2532 ، الذي طالب بوقف الأعمال العدائية في جميع الحالات المدرجة على جدول أعمال المجلس لمكافحة جائحة كوفيد-19، مع وكلاء الأمين العام للشؤون السياسية وحفظ السلام و. الشؤون الإنسانية كما يتوقع الموجهون؛ وكذلك بشأن التعاون بين المجلس وجامعة الدول العربية مع الأمناء العامين للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية بصفتهم موجزين محتملين.

فيما يتعلق بالشرق الأوسط ، ستكون هناك اجتماعات مجدولة بانتظام حول سوريا ، والاجتماع الشهري حول التطورات في اليمن ، والمناقشة ربع السنوية حول الشرق الأوسط ، بما في ذلك القضية الفلسطينية. حول سوريا ، سيكون هناك اجتماع يغطي الأوضاع السياسية والإنسانية وكذلك استخدام الأسلحة الكيماوية.

وفيما يتعلق بالقضايا الأفريقية ، ستكون هناك تحديثات عن أنشطة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (ليبيا) وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مالي). قد يتبنى المجلس أيضًا قرارًا يدعم امتثال جميع أصحاب المصلحة الوطنيين والدوليين لاتفاق 23 أكتوبر 2020 لوقف إطلاق النار بين أطراف النزاع الليبي.

ومن المتوقع أيضا عقد اجتماعات حول الأوضاع في أمريكا الجنوبية وأوروبا في يناير. وسيتم إطلاع المجلس على تقرير الأمين العام لمدة 90 يومًا حول بعثة التحقق التابعة للأمم المتحدة في كولومبيا. وفيما يتعلق بقبرص ، سيتم إطلاع أعضاء المجلس على آخر تقرير عن قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص ، ومن المتوقع أن يجدد المجلس ولاية البعثة بحلول نهاية الشهر.

ومن المتوقع أن يتلقى المجلس آخر المستجدات بشأن أنشطة المكتبين الإقليميين للأمم المتحدة: UNOWAS (غرب أفريقيا) و UNOAS (غرب أفريقيا) و (UNOWAS) (وسط آسيا).

من المرجح أن يتابع أعضاء المجلس عن كثب التطورات في جمهورية أفريقيا الوسطى وإثيوبيا وجنوب السودان، على الرغم من عدم تحديد أي اجتماعات بشأن هذه القضايا.