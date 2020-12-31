تعاون بين معهد النباتات الطبية بجامعة بنى سويف ومركز نواة للأبحاث العلمية

بنى سويف هانى فتحى

وافق مجلس جامعة بنى سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة فى جلسته رقم (191) على توقيع اتفاقية تعاون بين معهد النباتات الطبية والعطرية ومركز نواة للأبحاث العلمية.

وأوضح رئيس الجامعة أن الاتفاق يخدم العملية البحثية للجامعة والمعهد، حيث يقدم المركز خدمات فى مجال البحوث العلمية المتنوعة والتى تخدم قطاع كبير من الباحثين بالجامعة، ويوفر المركز نسبة تخفيض تصل إلى 25% للباحثين من كليات ومعاهد الجامعة، كما يشارك فى دعم ورعاية المؤتمرات والفعاليات التى ينظمها المعهد.

وافق مجلس جامعة بنى سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة فى جلسته رقم (191)، على تنظيم كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء ندوة تثقفيه للباحثة إلهام فضالى من أبناء محافظة بنى سويف باعتبارها نموذجا ناجح ومشرفا بين أوساط الباحثين، ليتم عقدها فى ضوء القرارات الوزارية الخاصة باستئناف الفعاليات والأنشطة.

تجدر الإشارة، إلى أن الباحثة إلهام فضالى صاحبة أول بحث تم نشرة فى مجلة "Nature" العالمية وذلك فى مجال الخلايا الشمسية، وتم اختيار مشروعها وبحثها كأفضل مشروع بحثى له أثر فى مجال الفيزياء، كما حصلت الباحثة على جائزة best tech award على مستوى دولة هولندا.