اليوم السابع
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الخميس، 31 ديسمبر 2020 02:51 م
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تعافى وخروج 8 حالات كورونا من مستشفى الصدر بقنا

الخميس، 31 ديسمبر 2020 02:41 م
تعافى وخروج 8 حالات كورونا من مستشفى الصدر بقنا الفريق الطبى بمستشفى الصدر
قنا صابر سعيد

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أعلنت مستشفى الصدر بقنا، اليوم الخميس، خروج عددًا من الحالات المصابة بكورونا بعد تعافيهم وتلقى العلاج اللازم المتبع من قبل وزارة الصحة المصرية.

وقال مصدر بصحة قنا، لليوم السابع، إن مستسفى الصدر بقنا سجلت خروج 8 حالات مصابة بكورونا بعد تعافيهم وتلقى العلاج اللازم وتحسن حالتهم الصحية.

وأوضحت المستشفى، أن الحالات شهدت تحسن محلوظ فى حالتهم الصحية، مقدمة الشكر لطاقم الأطباء والتمريض والعاملين.

كانت قد شهدت مستشفى قفط التعليمى للعزل، خروج 24 حالة مصابة بكورونا بعد تعافيهم وتحول نتائجهم من إيجابية إلى سلبية، واتباع الإجراءات الاحترازية فور الخروج.


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