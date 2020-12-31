اليوم السابع
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الخميس، 31 ديسمبر 2020 09:37 ص
خالد صلاح
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ترامب يمدد القيود على إصدار بطاقات "جرين كارد" وبعض أنواع التأشيرات

الخميس، 31 ديسمبر 2020 09:27 ص
ترامب يمدد القيود على إصدار بطاقات "جرين كارد" وبعض أنواع التأشيرات ترامب
وكالات الأنباء

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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تمديد سريان القيود على إصدار بطاقات "جرين كارد" وبعض أنواع تأشيرات الدخول إلى البلاد، التي تم تطبيقها منذ أبريل الماضي لمنع انتشار فيروس كورونا.

وكان من المقرر أن ينتهي سريان القيود اليوم الخميس 31 ديسمبر، لكن ترامب مددها لأجل غير مسمى مع إمكانية إلغائها بقرار من الرئيس الأمريكي.

يذكر أن ترامب أصدر مرسوما في أبريل الماضي بتعليق إصدار بطاقات الإقامة "جرين كارد"، إضافة إلى تأشيرات عمل وتأشيرات طلابية وتأشيرات لأفراد عائلات العاملين الأجانب، على خلفية انتشار فيروس كورونا حول العالم.

وتشير وسائل الإعلام الأمريكية إلى أن الرئيس المنتخب جو بايدن سيلغي تلك القيود على الأرجح بعد توليه منصب الرئاسة، إذ أنه كان قد تعهد بإعادة النظر في العديد من قرارات ترامب في مجال الهجرة.

 


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فيروس كورونا

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