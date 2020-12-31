ترامب يعود إلى البيت الأبيض بعد أن قطع إجازته فى فلوريدا

كتب أحمد عرفة

ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن الرئيس الأمريكي المنهية ولايته دونالد ترامب يعود إلى البيت الأبيض بعد أن قطع إجازته في فلوريدا.

وفى وقت سابق قرر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب قطع إجازته التي كان يقضيها بمنتجع مارلاجو، والعودة إلى واشنطن قبل ساعات من ليلة رأس السنة بحسب ما نشره موقع صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

ووفق الجدول اليومي الذي أرسله الرئيس في وقت متأخر من ليل الأربعاء، لأجندة أعماله لليوم الخميس، فإن ترامب والسيدة الأولي سيغادران فلوريدا إلى البيت الأبيض، ما يعني أنه لن يحضر حفل ليلة رأس السنة السنوية في منزله في ‏منتجع مار لاجو في بالم بيتش، والذي حصل الضيوف بالفعل على تذاكر له.