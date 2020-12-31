تدشين أول فاتورة مياه مميكنة بمنظومة مياه الشرب فى الصالحية الجديدة

أشرف المهندس رمضان خيري، رئيس جهاز الصالحية، على تدشين أول فاتورة مياه مميكنة بمنظومة مياه الشرب والصرف الصحي، والتي سيتم طباعتها لحظيا بالشارع والتى تعمل بنظام الهاند هيلد وطابعة البلوتوث تيسيرا على المواطنين، بالإضافة إلى وجود طباعة لحظية أيضا بمقر التحصيل بسوق المجاورة 12 تيسيرا على المواطنين.

وقال المهندس شريف عبد البديع محمد نائب رئيس جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة، إنه تم تدشين أول فاتورة مياه مميكنة بمنظومة مياه الشرب والصرف الصحي والتي سيتم طباعتها لحظيا بالشارع والتى تعمل بنظام الهاند هيلد وطابعة البلوتوث تيسيرا على المواطنين، بالإضافة إلى تواجد طباعة لحظية بمقر التحصيل بسوق المجاورة 12 تيسيرا على المواطنين للحصول على مخالصات المياه وذلك حرصا من جهاز المدينة على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة ورفع كفاءة التحصيل.

وأضاف عبد البديع :أنه تيسيرا على المواطنين للإبلاغ عن قراءة عدادات المياه التى يتعذر قرائتها نظرا لكونها داخل العقار أو الوحدة. تم تفعيل خدمة "بلغ قراءتك بنفسك" وذلك لضمان تحقيق الاستهلاك العادل لهم .