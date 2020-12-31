بورسعيد 2020.. مستشفى 30 يونيو صرح طبى لخدمة أهالى 4 محافظات

بورسعيد محمد فرج

تعد مستشفى 30 يونيو نقلة كبيرة لمنظومة الصحة بمنطقة جنوب بورسعيد، حيث تقع فى نقطة التقاء بين 4 محافظات بورسعيد، وشمال سيناء، والدقهلية، والشرقية، لتقديم الخدمة الطبية الأهالى منطقة بحر البقر، فضلا عن خدمة المحافظات الأربعة واستقبال كل الحوادث لخدمة محور 30 يونيو.

والمستشفى تعد إنجازا بعد أن توقف العمل بها لأكثر من 18 عاما، والآن أصبحت إحدى الصروح الطبية وأول مستشفى على محور 30 يونيو بجانب مراعاة كافة معايير الجودة فى التنفيذ، وفقا للأكواد العالمية لبناء المستشفيات.

وتطبيق المنظومة فى بورسعيد تعد طفرة كبيرة فى المستوى الطبى والرعاية الصحية للمواطن بالإضافة للطفرة التى شهدتها المحافظة فى حجم العمليات وتنوعها ضمن منظومة التامين الصحى الشامل.

وتبلغ المساحة الكلية لمستشفى 30 يونيو6100 م2، وتتكون من 3 أدوار، الدور الأرضى مساحته 2650 مترا مربعا، ويضم: جناح العلاج الطبيعي، المعمل، الطوارئ، التعقيم، المشرحة، الأشعة، المطبخ، المغسلة، وغرفة الغازات، بينما يضم الطابق الثانى المقام بنفس مساحة الدور الأول: 10 غرف إقامة للمرضى بها 20 سريرا، وجناح غسيل كلوى و2 عناية مركزة، وحجرة عزل، كما يضم الدور حضانات، عيادات أسنان، 11 عيادة مختلفة التخصصات، صيدليتين، وجناح الإدارة.

بينما تبلغ مساحة الدور الثانى 2237 متر مربع ويضم: جناح العمليات المكون من 3 غرف عمليات وغرفتين إفاقة بها 6 أسرة وغرفة تخدير بها سريرين وغرفة ما قبل الولادة وغرفتين للولادة الطبيعية، كما يضم الدور جناح العناية المركزة المكون من 7 أسرة وحجرة عزل، وجناح إقامة المرضى وبها 13 غرفة تضم 26 سريرا، وجناح إقامة الأطباء وسكن للتمريض.



استقبال الطوارئ



المستشفى



داخل المستشفى