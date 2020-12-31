برلمان اسكتلندا يرفض بريكست.. ويطالب لندن وبروكسل بـ"إعادة نظر"

كتبت: نهال أبو السعود

صوت أعضاء البرلمان الاسكتلندي لرفض اتفاق التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي توصلت اليه المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ، ودعوا بدلاً من ذلك إلى إعادة النظر ووفقا لبي بي سي، حظيت اتفاقية التجارة الحرة المبرمة مع زعماء الاتحاد الأوروبي بالفعل بتأييد ساحق من أعضاء البرلمان في وستمنستر.

اتهم المحافظون الاسكتلنديون الأحزاب الأخرى "بالتصويت بلا صفقة"، وقال الوزير الأول نيكولا ستورجيون إن هذا "بصراحة إهانة للمخابرات الاسكتلندية" ، قائلاً إن أعضاء مجلس الإدارة قد صوتوا "من حيث المبدأ ضد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي رفضته اسكتلندا طوال الوقت".

ستدخل اتفاقية التجارة في اللحظة الأخيرة حيز التنفيذ يوم الجمعة ، مع انتهاء الفترة الانتقالية لبريكست في 31 ديسمبر، وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للنواب قبل تصويت وستمنستر أن اتفاقية التجارة ستسمح للمملكة المتحدة "بفتح فصل جديد في قصتنا الوطنية" والسيطرة على "قوانيننا ومصيرنا القومي".

لكنه قال أيضًا إن المملكة المتحدة تنوي أن تكون "أفضل صديق وحليف" للاتحاد الأوروبي، وقد حظي مشروع قانون الاتحاد الأوروبي (العلاقة المستقبلية) بدعم من أعضاء البرلمان بأغلبية 521 صوتًا مقابل 73 صوتًا -

ووفقا للتقرير يريد الحزب الوطني الاسكتلندي أيضًا تجنب الخروج "بدون صفقة" - ولكن مع ذلك يبدو مؤكدًا ، صوت نواب الحزب في النهاية ضد الصفقة، وقال المحافظون إن هذا "الموقف السياسي" كان "طائشًا ومثيرًا للشفقة" واتهم الحزب الوطني الاسكتلندي بالنفاق.

وجاء في الاقتراح أنه "على الرغم من أنه يجب تجنب نتيجة عدم التوصل إلى اتفاق" ، فإن الاتفاق الذي تم التفاوض عليه مع قادة الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يتسبب في أضرار جسيمة للمصالح البيئية والاقتصادية والاجتماعية في اسكتلندا"، وقالت إن التشريع "سيخضع لتدقيق محدود للغاية" على وجه الخصوص من البرلمان الاسكتلندي ، ودعا حكومة المملكة المتحدة إلى السعي لإيقاف التنفيذ الحالي بينما يتم وضع ترتيبات خاصة لمراعاة هذه الصعوبات.