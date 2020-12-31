وأوضح البيان أن إجمالى الإصابات بالفيروس بلغ 360 ألفا و815 حالة وقد تعافى منها 332 ألفا و952 حالة بينما توفى 6222 حالة .

وأشار البيان إلى وجود 2342 حالة فى المستشفى منهم 396 فى وحدات العناية المركزة .

وذكر البيان أن معدل الإصابات الجديدة في ارتفاع مستمر منذ احتفالات عيد الميلاد بسبب عودة التجمعات والتساهل في تطبيق القيود الصحية .