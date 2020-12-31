النرويج تلزم الوافدين بالخضوع لاختبار فيروس كورونا

قالت وزارة العدل النرويجية اليوم الخميس إن كافة المسافرين الوافدين إليها سيتعين عليهم إجراء اختبار يثبت خلوهم من مرض كوفيد-19 فور الوصول أو خلال ما يصل إلى 24 ساعة بعد وصولهم بدءا من الثاني من يناير.

وأضافت أنه من أجل الحد من تفشي السلالة الجديدة لفيروس كورونا، التي ظهرت في بادئ الأمر في بريطانيا، سيتعين على كافة المسافرين الوافدين من أي بلد ظهرت به هذه السلالة الدخول عبر نقاط محددة تتوفر بها الاختبارات.

وأشارت إلى أنه سيجري إغلاق بعض المعابر الحدودية الأصغر.