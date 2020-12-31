الممثلة الأممية فى ليبيا: لدينا هدف واضح بالبلاد وهو الانتخابات

قالت الممثلة الأممية في ليبيا، ستيفاني وليامز: لدينا هدف واضح في ليبيا وهو الانتخابات، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.. وأضافت الممثلة الأممية في ليبيا: نواجه تأخيرا في تحقيق مستوى مقبول من الإجماع على آلية لاختيار السلطة التنفيذية.
وقبلها أكدت الممثلة الأممية في ليبيا، ستيفاني وليامز، أنه تم تحديد الـ 24 ديسمبر 2021 موعدا للانتخابات الليبية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.
وفى وقت سابق، جدد رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح التزامه والتزام المجلس بمخرجات مؤتمر برلين وبنود إعلان القاهرة لحل الأزمة ووقف الصراع في ليبيا، مؤكدا التزامه ببنود المبادرة السياسة الصادرة عن رئاسة مجلس النواب الليبي كحل واقعي وعملي للأزمة في ليبيا.
الممثلة الأممية فى ليبيا: لدينا هدف واضح بالبلاد وهو الانتخاباتالخميس، 31 ديسمبر 2020 12:35 ص
الممثلة الأممية في ليبيا
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قالت الممثلة الأممية في ليبيا، ستيفاني وليامز: لدينا هدف واضح في ليبيا وهو الانتخابات، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.. وأضافت الممثلة الأممية في ليبيا: نواجه تأخيرا في تحقيق مستوى مقبول من الإجماع على آلية لاختيار السلطة التنفيذية.
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