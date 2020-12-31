اليوم السابع
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المرصد: 37 قتيلا من الجيش السوري في هجوم لداعش ببادية الشولا

الخميس، 31 ديسمبر 2020 06:00 ص
المرصد: 37 قتيلا من الجيش السوري في هجوم لداعش ببادية الشولا تنظيم داعش
وكالات

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ارتفعت حصيلة قتلى الجيش السوري جراء استهداف حافلة عسكرية على طريق حمص- دير الزور، حيث أحصى المرصد السوري 37 قتيلاً في حصيلة أولية بينهم 8 ضباط برتب مختلفة، تعرضت جثث بعضهم للتفحم إثر الحرائق التي اندلعت إثر الاستهداف، إضافة إلى وجود عدد من الإصابات بعضها بحالات حرجة.

وأوردت وكالة الأنباء السورية مقتل 25 مواطنا وإصابة 13 آخرين بجروح جراء هجوم إرهابي على حافلتهم في منطقة كباجب على الطريق بين دير الزور وتدمر.

ويعد هذا الهجوم لتنظيم داعش هو الأكبر خلال هذا العام في عدد الخسائر البشرية في صفوف قوات الجيش السوري.

ورصد المرصد السوري كميناً لعناصر تنظيم داعش استهدف 3 حافلات مبيت تقل عناصر من المسلحين الموالين للجيش السوري و”الفرقة الرابعة”، في بادية الشولا على طريق حمص-دير الزور، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى في صفوفهم.

 

 

 

 

 

 

 


داعش

الجيش السوري

سوريا

بادية الشولا

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