الفرنسيون يحتفلون بالعام الجديد بعيدا عن البارات ويلجئون للاستاكوزا

رويترز

عندما تدق الساعة معلنة بداية العام الجديد سيكون حظر التجول ساريا في فرنسا لكن الفرنسيين يعتزمون الاحتفال بتناول ما لذ وطاب من الطعام بدلا من دعوة أعداد كبيرة من الأصدقاء، فى الوقت الذى لا يستطيعون الاحتفال فى البارات بسبب كورونا.

وفي سوق مفتوحة للمواد الغذائية في باريس قال رشيد بلحريش بائع المأكولات البحرية إن حجم الطلبات أصغر من المعتاد لكن الزبائن يختارون المأكولات الفاخرة مثل الكركند (الاستاكوزا) والمحار.

وأضاف "لأن العدد سيكون صغيرا حول المائدة يشتري الناس أصنافا فاخرة".

وسجلت فرنسا أكبر عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا في غرب أوروبا وخامس أكبر عدد إصابات على مستوى العالم.

وحظر التجول الليلي المفروض على مستوى البلاد من الثامنة مساء حتى السادسة صباحا سيطبق ليلة رأس السنة كذلك، وتقول الحكومة إنه لا يتعين أن يتجمع أكثر من ستة بالغين حول مائدة واحدة.

وفي متجر للأطعمة الراقية كان المدير يحضر عبوات من كبد الأوز (الفوا جرا) والكمأ لمجموعات مكونة من شخصين أو ثلاثة على الأكثر.