وأضاف الصحاف: "نؤكد موقف العراق الرافض للإرهاب بكلِّ أشكاله وصوره، ووقوفه مع المجتمع الدولي في مواجهة الإرهاب، ودعم جميع الجهود الخيرة الرامية إلى القضاء على التطرف والعنف".