بغداد (أ ش أ)

أدانت وزارة الخارجية العراقية التفجير الإرهابى الذى استهدف مطار عدن تزامنا مع وصول الحكومة اليمنية الجديدة لبدء عملها بعد تشكيلها تنفيذاً لاتفاق الرياض، وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الخميس، "ندين ونستنكر التفجير الذي طال مطار عدن في اليمن والذي راح ضحيته عدد من الأفراد وإصابة آخرين، نُقدِّم تعازينا لليمن الشقيق".

وأضاف الصحاف: "نؤكد موقف العراق الرافض للإرهاب بكلِّ أشكاله وصوره، ووقوفه مع المجتمع الدولي في مواجهة الإرهاب، ودعم جميع الجهود الخيرة الرامية إلى القضاء على التطرف والعنف".

وكان مجلس النواب اليمني، دعا إلى تحقيق دولي عاجل في الهجوم الذي استهدف أعضاء الحكومة الجديدة لدى وصولهم مطار عدن.

وشدد المجلس في بيان لهيئة رئاسته، على اتخاذ إجراءات دولية على هذا الصعيد وقال: إن ما جرى من استهداف لحكومة بكاملها ومدنيين مسافرين بمطار مدني ليس بالأمر العادي.

واتهم البيان مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بتنفيذ الهجوم، وشدد على أن الأرواح التي اُزهقت جراء القصف تستحق وقوف المجتمع الدولي بكامله في وجه هذا الصلف والعمل الإجرامي المنظم والمستهتر بأرواح البشر، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية ( سبأ ) .

وأشار مجلس النواب اليمني إلى أن هذا العمل الإرهابي يدل دلالة قاطعة على أن الحوثيين الإرهابيين ليسوا مع السلام، وذلك لأن الأصابع التي تحركهم تستهدف الأرض والبشر والمياه الإقليمية والدولية لدى اليمن وجيرانه ومحيطه الإقليمي وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة بكاملها، مشيراً إلى عدم التزامهم بكل المعاهدات والاتفاقيات الدولية والمبادئ والقيم الإنسانية، وفقاً لما جاء في البيان الذي أكد أن مشروع العصابة الحوثية المدمر صار وبالاً على المنطقة بكاملها.

وأكد البيان أن عمل الحكومة اليمنية ومؤسسات الدولة كافة من العاصمة المؤقتة عدن هو الرد العملي والرسالة البليغة القاطعة على مدبري الهجوم، موضحاً أن اتفاق الرياض لن تزعزعه نزوات المليشيات الحوثية ولن تنال منه وحشيتهم ولن تسقطه همجيتهم.