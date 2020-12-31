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البنتاجون: ميلر يوجه بعودة حاملة الطائرات "يو إس إس نيميتز" بالعودة إلى أمريكا

الخميس، 31 ديسمبر 2020 10:28 م
البنتاجون: ميلر يوجه بعودة حاملة الطائرات "يو إس إس نيميتز" بالعودة إلى أمريكا ميلر
كتب أحمد عرفة

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أكدت وزارة الدفاع الأمريكية، أن وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة كريستوفر ميلر  وجه بعودة حاملة الطائرات "يو إس إس نيميتز" إلى قاعدتها في الولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لمصادر إعلامية.

وفى وقت سابق نفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) صحة تصريح الرئيس المنتخب، جو بايدن بأن القيادة السياسية للوزارة تخلق عقبات في عملية نقل السلطة.

 

وقال القائم بأعمال رئيس الأركان، كريستوفر ميلر، في بيان نُشر على الموقع الإلكتروني للبنتاجون: "أجرت وزارة الدفاع 164 مقابلة مع أكثر من 400 موظف وقدمت أكثر من 5000 صفحة من الوثائق، أكثر بكثير مما طلب فريق بايدن الانتقالي".

 

 


النتاجون

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