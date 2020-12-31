وأضافت "أن المعتقلين عملوا بما يسمى "ديوان الجند" و"المعسكرات العامة" و"فرقة السيلاوي" و"وحدة الدفاع الجوي" بصفة مقاتل وعنصر إسناد تحت كنى وأسماء مختلفة".

وتابعت أنه "من خلال التحقيقات الأولية معهم اعترفوا بانتمائهم لتلك العصابات الإجرامية، واشتراكهم بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين في الفترات الماضية التي سبقت عمليات التحرير". 