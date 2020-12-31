بغداد (أ ش أ)

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية فى العراق، اعتقال 12 إرهابيًا منتميًا لتنظيم داعش فى محافظة نينوى، وذكرت الوكالة - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية "أنه من خلال المتابعة المستمرة لعناصر تنظيم داعش الإرهابى، تمكنت قوات وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات نينوي في وزارة الداخلية من إلقاء القبض على 12 إرهابيًا مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائهم لتنظيم داعش".