استشارى الأوبئة فى الصحة العالمية: الإجراءات الوقائية السلاح الأهم ضد كورونا بـ2021

كتبت - هند المغربى

قال د. أمجد الخولى استشارى الأوبئة فى منظمة الصحة العالمية نتمنى أن يكون العام الجديد أفضل من سابقيه وأن يحمل عام 2021 مزيدا من الأمل. في الواقع عام 2020 ينتهى ببارقة أمل كبيرة بإنتاج اللقاحات، وإن كانت هناك بعض المخاوف بسبب هذا التطور والتحور للفيروس ولكن نأمل ألا يؤثر ذلك بأى صورة من الصور على فعالية اللقاحات. ونأمل من الجميع مزيدا من الالتزام.

وأضاف الخولى وفق الأمم المتحدة "ندرك جيدا صعوبة ذلك، فنحن نعيش نفس المصاعب، سواء الكوادر الطبية أو كل العاملين فى مجال الصحة العامة، ولكن حتى الآن هذه الإجراءات الوقائية هى السلاح الأهم والأوفر والمجانى إلى أن نصل إلى نسب تحصين عالية فى مجتمعاتنا لنستطيع بعدها تخفيف هذه الإجراءات.