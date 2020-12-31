إيفانكا ترامب تستعد لاستقبال العام الجديد: أشعر بالامتنان للأسرة والحب

أكدت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكى المنتهى ولايته، ومستشارته، أنها تشعر بالأمتنان للحب والأسرة والإيمان والأصدقاء، مشيرة إلى أنهم جوهر حياتها، فيما تستعد للاحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة.
وقالت ايفانكا فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر :"فى هذا اليوم الأخير من عام مليء بالتحديات، أشعر بالامتنان أكثر من أي وقت مضى للحب والأسرة والإيمان والأصدقاء الذين هم جوهر حياتي، أتمنى لكم ولأسركم الصحة والسعادة والفرح في عام 2021!".
ايفانكا ترامب
ومن جهة أخرى أكدت إيفانكا ترامب، الابنة الكبرى للرئيس الأمريكى دونالد ترامب ومستشارته فى البيت الأبيض، أن الرئيس ترامب كان على حق عندما أعلن معاناة الكثير من مواطنى الولايات المتحدة من جائحة كورونا، وغردت إيفانكا على حسابها بموقع "تويتر"، قائلة: "رئيسنا ترامب على حق - لقد عانى الناس ما يكفى من هذا الفيروس.. ليس ذنبهم".
وشددت ايفانكا ترامب، على ضرورة موافقة مجلس النواب الامريكي على صرف اغاثة ألفى دولار للمواطنين بسبب جائحة كورونا، قائلة، "يجب أن يوافق الكونجرس على 2000 دولار كإغاثة مباشرة للشعب الأمريكى".
وحرصت إيفانكا ترامب، الابنة الكبرى للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ومستشارته البارزة في البيت الأبيض، على توثيق الاحتفال الأخير لها بعيد الميلاد في البيت الأبيض بصورة مع عائلتها، ونشرت ايفانكا على حسابها الرسمى بموقع "تويتر"، صورة تجمعها مع والدها الرئيس دونالد ترامب وأطفالها وزوجها جاريد كوشنر.
وشاركت إيفانكا ترامب، الابنة الكبرى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومستشارته البارزة في البيت الأبيض، في توزيع المواد الغذائية على العائلات الفقيرة في جنوب فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، فى ظل جائحة فيروس كورونا المستجد وتداعياته على المجتمع الأمريكى وقبل احتفالات "الكريسماس".
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