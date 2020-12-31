إيفانكا ترامب تستعد لاستقبال العام الجديد: أشعر بالامتنان للأسرة والحب

ريهام عبد الله

أكدت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكى المنتهى ولايته، ومستشارته، أنها تشعر بالأمتنان للحب والأسرة والإيمان والأصدقاء، مشيرة إلى أنهم جوهر حياتها، فيما تستعد للاحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة.

وقالت ايفانكا فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر :"فى هذا اليوم الأخير من عام مليء بالتحديات، أشعر بالامتنان أكثر من أي وقت مضى للحب والأسرة والإيمان والأصدقاء الذين هم جوهر حياتي، أتمنى لكم ولأسركم الصحة والسعادة والفرح في عام 2021!".



ايفانكا ترامب

ومن جهة أخرى أكدت إيفانكا ترامب، الابنة الكبرى للرئيس الأمريكى دونالد ترامب ومستشارته فى البيت الأبيض، أن الرئيس ترامب كان على حق عندما أعلن معاناة الكثير من مواطنى الولايات المتحدة من جائحة كورونا، وغردت إيفانكا على حسابها بموقع "تويتر"، قائلة: "رئيسنا ترامب على حق - لقد عانى الناس ما يكفى من هذا الفيروس.. ليس ذنبهم".