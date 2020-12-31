وذكرت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية سيما سادات لاري، في بيان لها أوردته وكالة أنباء (إرنا) الإيرانية، أنه تم تسجيل 6390 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" منذ أمس الأربعاء؛ ليصل إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 988 ألفًا و833 حالة إصابة.

كما أشارت لاري إلى أن عدد المتعافين من المرض بلغ مليونا و225 ألفًا و142 شخص، مُؤكدة أن عدد الحالات الحرجة المصابة بـ"كورونا"، والتي تخضع للرعاية الصحية في وحدات العناية المركزة بالمستشفيات تبلغ الآن 5039 حالة.

