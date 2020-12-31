إصابة طبيب مسئول عن أخذ عينات كورونا بمستشفى العريش بالفيروس

شمال سيناء ـ محمد حسين

اعلن الدكتور عدلى الاهتم مسؤل اخذ العينات من مرضى كورونا عن إصابته بكورونا مضيفا على حسابه الشخصى فيس بوك انه مصاب ومحجوز بقسم العنايه المركزه.

وقال الدكتور مسعد زايد اخصائى الباطنة بمستشفى العريش ان الدكتور عدلي هو المسئول عن أخذ المسحات، وكان يقف امام المريض بعد ان ينزع المريض الماسك ويقف وجها لوجه مع المريض ليدخل اداة سحب عينة المسحة من داخل أنف المريض، وانه دأب علي ذلك طوال سبعة أشهر، والان اصيب و بالمستشفي وتابع "دعواتكم انه يقوم بالسلامة ليواصل عمله بشجاعته المعهودة".

وسجلت مديرية صحة شمال سيناء فى بيانها اليومى بشأن متابعة كورونا خلال ال24 ساعة الماضية ، وفاة 3 مصابين و6 حالات ايجابية و شفاء 14 حالة .وتابع البيان انه تم حجز عدد 22 حالة اصابة بمستشفيات العريش وبئر العبد ، و 198 عزل منزلى .

فيما بلغت اجمالى احصائيات المرض منذ ظهور الجائحة التى سجلت بنطاق مختلف انحاء محافظة شمال سيناء تسجيل 220 حالة ايجابية ، 1030 حالة شفاء ، و63 حالة وفاة .