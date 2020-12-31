إسرائيل تتوقع الحصول على لقاح مودرنا بحلول مارس

رويترز

قال وزير الصحة الإسرائيلي يولي إدلشتاين لتلفزيون واي نت اليوم الخميس إن إسرائيل تتوقع بدء تسلم شحنات لقاح مضاد لمرض كوفيد-19 من إنتاج شركة مودرنا بحلول شهر مارس "على أبعد تقدير".

ووقعت إسرائيل في يونيو اتفاقا أوليا للحصول على جرعات من لقاح مودرنا ووسعت الاتفاق بعد ذلك ليشمل ستة ملايين جرعة.

وكان قد قال أوفير جولدمان المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن نصف مليون إسرائيلي تلقوا اللقاحات ضد كورونا، وبهذه الوتيرة سنكون أول دولة في العالم تنتصر كليا على الجائحة.