أوكرانيا تسعى للحصول على 16 مليون جرعة من لقاح كورونا

قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي اليوم الخميس إن بلاده تأمل في الحصول على ضعف جرعات اللقاح الواقي من كوفيد-19 بموجب برنامج كوفاكس العالمي الذي سيوفر اللقاحات للدول الفقيرة.

وأضاف عبر تلجرام "لنا ثمانية ملايين جرعة سنتلقاها عبر برنامج كوفاكس العالمي. أيضا نعمل على زيادة هذه الإمدادات عبر كوفاكس إلى 16 مليون جرعة".

وقال المكتب الرئاسي أمس الأربعاء إن أوكرانيا وقعت عقدا لشراء 1.8 مليون جرعة من لقاح سينوفاك الصيني ومن المتوقع وصول الشحنات في أقرب وقت ممكن.

ومنذ سبتمبر تتزايد إصابات فيروس كورونا في أوكرانيا مما دفع السلطات لفرض إجراءات للعزل العام.

وسجلت أوكرانيا حتى الآن مليون و55047 إصابة بكورونا و18533 وفاة.