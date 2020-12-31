ألمانيا تسجل 32552 إصابة جديدة بكورونا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الخميس أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع بواقع 32552 حالة ليصل الإجمالي إلى مليون و719737.