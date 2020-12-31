الرئيسية أخبار عالمية ألمانيا تسجل 32552 إصابة جديدة بكورونا الخميس، 31 ديسمبر 2020 07:39 ص فيروس كورونا (رويترز) مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الخميس أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع بواقع 32552 حالة ليصل الإجمالي إلى مليون و719737. وأضاف المعهد أنه سجل 964 وفاة جديدة بالفيروس مما يرفع العدد الإجمالي إلى 33071 حالة وفاة. المانيا فيروس كورونا كورونا لقاح كورونا سلالة كورونا مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة فيروس كورونا وBlack Lives Matter مصدر إلهام the weeknd بألبومه الجديد الخميس، 31 ديسمبر 2020 07:00 ص الأهلي يترقب نتيحة مسحة كورونا قبل إعلان قائمة مباراة دجلة الخميس، 31 ديسمبر 2020 07:00 ص زعيم الجمهوريين بالكونجرس يحبط محاولة لترامب لرفع "إعانة كورونا" لتصل 2000 دولار الخميس، 31 ديسمبر 2020 06:00 ص الجزائر تختار اللقاح الروسي لبدء حملة تلقيح ضد فيروس كورونا في يناير الخميس، 31 ديسمبر 2020 07:00 ص 91% من القراء يؤيدون تشديد الرقابة لحظر فعاليات رأس السنة لمنع تفشى كورونا الخميس، 31 ديسمبر 2020 07:00 ص لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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