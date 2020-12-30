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CNN: صديقة منفذ انفجار ناشفيل أبلغت الشرطة عام 2019 بأنه كان يصنع متفجرات

الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 10:20 م
CNN: صديقة منفذ انفجار ناشفيل أبلغت الشرطة عام 2019 بأنه كان يصنع متفجرات ناشفيل
كتب محمد جمال

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كشفت امرأة قالت إنها صديقة الرجل الذي نفذ تفجير ناشفيل، أنها أبلغت الشرطة العام الماضي بأن صديقها كان يصنع قنابل فى عربة سكن متنقلة، وفقا لوثائق قدمتها إدارة شرطة المدينة لـCNN، وأفادت شبكة CNN أنه فى 21 أغسطس 2019، تلقت الشرطة مكالمة من محامية تمثل باميلا بيرى، المرأة التى قالت إنها صديقة الانتحارى أنتونى وارنر، وقالت إن الأخير يهدد بالانتحار.

وعندما وصلت الشرطة إلى منزل بيري، عثروا على مسدسين فارغين يعودان لوارنر، عندها أخبرت الضباط أن وارنر "يصنع قنابل فى عربة سكن متنقلة قرب منزله"، وعلى الأثر توجهت الشرطة إلى منزل وارنر إلا أنه لم يفتح الباب لهم. وقالت الشرطة إنه بسبب عدم وجود دليل على ارتكاب جريمة، لم يكن لعناصرها سلطة الدخول إلى منزله.

وكان عمدة ناشفيل، جون كوبير، أكد أن الانفجار القوى، الذى هز المدينة يوم عيد الميلاد، نجم عن تفجير متعمد لقنبلة.

وأشارت الشرطة إلى أن الانفجار كان مصدره عربة سكن وهو كان على الأرجح عملا متعمدا، مبينة أنه عندما وصل الضباط إلى مكان الحادث في وقت مبكر من صباح ذلك اليوم، وجدوا عربة سكن متنقلة مع "تسجيل صوتي" يقول إن السيارة ستنفجر في غضون 15 دقيقة ويطلب من الناس الابتعاد من المنطقة.


ناشفيل

حادث ناشيفل

أمريكا

الولايات المتحدة

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