306 طالب وطالبة يؤدون اختبارات إلكترونية لكليتى الهندسة والصيدلة بجامعة القناة

الإسماعيلية – السيد فلاح

قال الدكتور أحمد زكى، رئيس جامعة قناة السويس، إنه فى إطار تطبيق منظومة الاختبارات الإلكترونية بكليات الجامعة وخاصة فى ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا يتم خلال هذا الأسبوع إجراء الاختبارات الإلكترونية البنائية لكليات التربية والصيدلة والآداب والعلوم الإنسانية والطب والهندسة تمهيدا لتعميمها بكافة الكليات مع امتحانات الفصل الدراسي الثانى.

وقام الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس قناة السويس لشئون التعليم والطلاب، بمتابعة إجراءات دخول الطلاب بأمان إلى أماكنهم واتباعهم التعليمات الخاصة بإدخال بياناتهم وأداء الاختبار بالشكل الصحيح والتشدد على الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات والحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعى.

وقالت الدكتورة غادة حداد، منسق عام الاختبارات الإلكترونية بالجامعة إن 306 طالب وطالبة من كليتي الهندسة والصيدلة أدوا اليوم الاختبارات على فترتين.

من جانبه، قال الدكتور محمود فؤاد، عميد كلية الهندسة إن الاختبارات تعقد للمستوى الثالث مادة كبارى معدنية ويؤديها 146 طالبا وطالبة، وقال الدكتور ياسر مصطفى، عميد كلية الصيدلة، إن طلاب الفرقة الثالثة وعددهم 160 طالبا وطالبة يؤدون اليوم اختبارات مادة تحليل آلى فى تمام الساعة الثانية عشر.

تأتى الاختبارات الإلكترونية ضمن خطة مشروع القياس والتقويم بجامعة القناة بإشراف تنفيذى الدكتور عبد الرؤوف مصطفي، المدير التنفيذي للمركز.

وتستمر الاختبارات حتى غدًا الخميس، حيث يؤدى 620 طالبا وطالبة بالفرقة الأولى كلية الطب الاختبارات فى تمام الساعة الحادية عشر.

الاختبارات الإلكترونية بجامعة القناة

إجراءات احترازيه فى الاختبارات الإلكترونية بجامعة القناة

الاختبارات الإلكترونية جامعة قناة السويس

الاختبارات الإلكترونية

نائب الجامعة يتابع الاختبارات الإلكترونية

الاختبارات الإلكترونية بجامعة القناة