2021 عام استكمال المشروعات بسيناء.. أبرزها افتتاح المنطقة الحرفية بالمساعيد

شمال سيناء ـ محمد حسين

شهدت محافظة شمال سيناء خلال عام 2020 إعلان انطلاق عددا من المشروعات والانتهاء من أخرى على أن يتم التنفيذ خلال مرحلة زمنية قليلة قادمة ."اليوم السابع" رصد جانب من هذه المشروعات بحسب ما أعلنته رسميا محافظة شمال سيناء فى بيانات متعاقبة لها .

وأهم المشروعات هو الانتهاء من بناء سوق الجملة، وأعلن أسامة الغندور سكرتير المحافظة، أنه من المشروعات القومية التى تنفذها الدولة فى مدينة العريش، يعد نقلة نوعية فى المحافظة، وتم تصميمه ليكون على أحدث طراز، حيث تم تجهيزه بمختلف الإمكانات الحديثة ووسائل الأمان المتطورة، ومختلف الخدمات المتنوعة.

وأضاف الغندور، أن السوق يقع على قطعة أرض بمساحة 60 ألف متر مسطح "14 فدان" بأبعاد 400 150 متر، وذلك بمنطقة الكيلو 17 غرب مدينة العريش على الطريق الدولى "العريش/ القنطرة شرق"، مشيرًا إلى استلام المنشآت الداخلية كاملة التشطيب بجانب المرافق الداخلية، بجانب استلام المرافق الخارجية للمشروع .

وأعلن أنه سيتم إنشاء موقف للسيارات وإنشاء محاور مرورية لسهولة دخول وخروج السيارات من وإلى السوق دون تكدس أو زحام، بجانب تخصيص قطعة أرض بمساحة 400 متر مربع فى الناحية الجنولبة الشرقية من السوق لإنشاء محطة صرف لخدمة السوق.

كما أعلن محافظ شمال سيناء أنه سيتم إنشاء محطة كهرباء الشلاق بشمال سيناء بتوجيهات الرئيس لإضافة طاقة كهربائية جديدة لدعم الكهرباء بالمحافظة بإقامة محطة ذات قدرات كبيرة فى منطقة الشلاق للعمل كبديل إضافى وداعم للطاقة الموجودة، ويتضمن 3 محاور، وهى: إنشاء محطة كهرباء بمنطقة الشلاق ومحطة كهرباء أخرى بالمحطة البخارية بالعريش، وخط كهرباء للربط بين المحطتين .

كما أعلنت محافظة شمال سيناء، أنه سيتم افتتاح المنطقة الحرفية بالمساعيد خلال الاحتفال بالعيد القومى للمحافظة فى أبريل القادم، وخصصت وزارة التعاون الدولى مبلغ 5 ملايين جنيه كمنحة لإعادة تأهيل الطرق والبنية التحتية بالمنطقة، بجانب تزويد المنطقة بعدد 6 محول كهرباء جديدة بتكلفة 12 مليون جنيه، والتنسيق مع شركة المياه لتوصيل خطوط مياه جديدة بالمنطقة.

وتخصيص مبلغ 50 مليون جنيه لإنشاء مجمع صناعى حرفى بالمنطقة يضم 47 ورشة مجهزة بمختلف الأدوات والمعدات فى الأنشطة الحرفية المتنوعة والتى من بينها النجارة والألوميتال والكريتال وتعبئة المواد الغذائية والصناعات البلاستيكية وكبس الخراطيم.

كما أعلنت أنه فى قطاع المياه بالخطة الجديدة تتمثل أهم الاحتياجات فى توصيل مياه الشرب إلى قرية الميدان وحى الكرامة بالعريش وزيادة السعة التخزينية لخزان المساعيد من 20 ألف متر مكعب إلى 40 ألف متر مكعب، وتغذية قرى بئر العبد بالمياه وإنشاء شبكة مياه بالحسنة واستكمال شبكة المياه فى القصيمة وإنشاء خزان مياه بالحسنة بقدرة 10 آلاف متر مكعب وإنشاء خط مياه بقطر 600 من محطة العريش وحتى مدينة الحسنة، وانشاء شبكة مياه داخل مدينة نخل وانشاء خزان بسعة 5 آلاف متر مكعب وإنشاء محطة مياه بحى الكوثر بالشيخ زويد.

كما أعلن عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء استكمال توصيل مياه ترعة السلام إلى منطقة السر والقوارير فى وسط سيناء وزراعة مساحة 400 ألف فدان على مياه ترعة السلام، كما تشهد المحافظة نقطة تحول كبيرة بعد افتتاح محطة معالجة مياه بحر البقر، والتى ستوفر مياه لرى مساحة 600 ألف فدانا فى شمال سيناء بخلاف المساحات المنزرعة على مياه الآبار، وبذلك ستصبح لدينا مساحة أكثر من مليون فدان متوفر لها المقرر المائى وصالحة للزراعة .

وكان قد قال عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن ميناء الصيد الجديد المقرر إقامته بالعريش يعتبر من المشروعات التنموية الكبرى التى تقام على أرض المحافظة .

وأعلن المحافظ اختيار موقع إنشاء ميناء جديد للصيد فى العريش، مشيرا إلى أن هذا الميناء فى إطار تمويل إقامة عدد من المشروعات التنموية لخدمة صيادى مدينة العريش، ويشتمل على جميع الخدمات المطلوبة للصيادين وباقى احتياجات عمليات صيد وتصدير الأسماك .