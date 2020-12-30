اليوم السابع
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وفاة عميد كلية التربية السابق بجامعة المنوفية متأثرا بإصابته بكورونا

الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 12:44 م
وفاة عميد كلية التربية السابق بجامعة المنوفية متأثرا بإصابته بكورونا جامعة المنوفية - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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توفى منذ قليل، الدكتور جمال الدهشان، عميد كلية التربية جامعة المنوفية "السابق"، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

ونعى معهد الكبد الحكومى بمحافظة المنوفية، الدكتور جمال الدهشان، عميد كلية التربية جامعة المنوفية "السابق" ، بعد وفاته متأثرا بكورونا.

نعى معهد الكبد فى المنوفية
نعى معهد الكبد فى المنوفية

فى سياق متصل، قرر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، تخصيص 90% من أسرة المستشفيات العامة والمركزية لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا، و10% لحالات الطوارئ فضلا عن تفعيل الخط الساخن للإبلاغ عن حالات الكورونا لمدة 24 ساعة، جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم باللجنة العليا لمواجهة كورونا بحضور وكيل وزارة الصحة وأعضاء اللجنة العليا لمواجهة كورونا، وذلك فى إطار جهود المحافظة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا ومتابعة الموقف الحالى للفيروس.

ووجه محافظ المنوفية، وكيل وزارة الصحة، بزيادة عدد أسرة العناية المركزة لمرضى كورونا بالمستشفيات العامة والمركزية، بالتنسيق مع المستشفى التعليمى والجامعى لاستقبال المرضى المصابين بأمراض آخرى، فضلاً عن غلق العيادات الخارجية بالمستشفيات وتحويل المرضى إلى المراكز والوحدات الصحية وتفعيل العمل بعربات القوافل العلاجية للكشف بدلا من المستشفيات مع إستمرار عمل الطوارئ والاستقبال للحوادث فقط .

وأشار وكيل وزارة الصحة، إلى أنه سيتم وقف قوائم الانتظار على العمليات الباردة واستمرار صرف العلاج على نفقة الدولة لمدة ثلاثة أشهر، لافتا إلى ضرورة تفعيل المشاركة المجتمعية وزيادة الوعى بين المواطنين لتفادى الاصابة بفيروس كورونا .

وقد شدد محافظ المنوفية على تفعيل الخط الساخن لتلقى اتصالات مصابى الكورونا والتنسيق لهم من خلال مديرية الصحة على الخط الساخن لرقم: 15562 وكذا على غرفة عمليات المحافظة على الأرقام الآتية: 2222035ـ 2224899ـ 2239804 طوارئ مديرية الصحة 0482176140، والخط الساخن لوزارة الصحة على رقم 105 ـ 15335 .


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