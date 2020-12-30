نقابة المهندسين بكفر الشيخ تعلن وقف أنشطتها وتحدد أياما لعدد من الخدمات

كفر الشيخ _ محمد سليمان

أعلنت نقابة المهندسين بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة المهندس عبد السميع يوسف، نقيب المهندسين، إيقاف جميع الأنشطة والخدمات النقابية والدورات التدريبية بالنقابة، نظرا لانتشار فيروس كورونا، حفاظا على سلامة جميع العاملين من الإصابة بالفيروس.

وأضافت النقابة، فى بيانها نشرته على الصفحة الرسمية للنقابة، يستثنى من هذا القرار اعتماد شهادات الإشراف والتقارير الهندسية والرعاية الصحية، ووضعت جدول بالأيام لإستخراج شهادات الإشراف، فحددت يوم السبت لمركزى الحامول وكفر الشيخ، والأحد لمركزى قلين وفوه، ويوم الإثنين مركزى سيدى سالم والرياض، والثلاثاء مركزى دسوق وبلطيم، والأربعاء مركزى مطوبس بيلا، وخلا يوم الخميس من تقديم أى خدمات.