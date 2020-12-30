نائب محافظ سوهاج يعقد اجتماعا لمناقشة تطوير الملف الثقافى بالمحافظة

سوهاج - محمود مقبول

عقد السيد أحمد سامى القاضى نائب محافظ سوهاج اجتماعا بالديوان العام للمحافظة لبحث تطوير القطاع الثقافى ونشر الأنشطة الثقافية بالمحافظة، بحضور جلال أبو الدهب مدير عام ثقافة سوهاج، والدكتور ناصر الكشكى أستاذ ورئيس قسم المكتبات والمعلومات بكلية الآداب جامعة سوهاج، والدكتور مرزوق العادلى أستاذ الإعلام والعلاقات العامة بكلية الآداب، والدكتورة ريهام محمد على مدير مركز الحرف اليدوية والتراثية بالجامعة، والدكتور إسلام شعيب الأستاذ بكلية الهندسة، وممثلى إدارات العلاقات العامة والإعلام، والبوابة الإلكترونية، ومركز المعلومات.

وأشار نائب المحافظ خلال الاجتماع إلى أنه خلال الفترة المقبلة سوف يتم تفعيل منصة إلكترونية للتعرف من خلالها على مشاهير وأدباء سوهاج، وتسليط الضوء على الملف الثقافى بالمحافظة، مؤكدا دعم اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج واهتمامه بتطوير الأنشطة الثقافية ونشرها فى مختلف مراكز ومدن وقرى سوهاج.

وأكد القاضى أهمية الأنشطة الثقافية فى اكتشاف ودعم الموهوبين من شباب وأبناء المحافظة، مشيرا إلى أنه سيتم وضع خطة عمل لتنشيط هذا القطاع الحيوى بنطاق المحافظة بمشاركة "جامعة سوهاج، وديوان عام المحافظة، وقصر ثقافة سوهاج"، والعمل معا من أجل الحفاظ على الكتب التراثية والأدبية لصالح الأجيال الحالية والقادمة.