مقتل طيار فى سلاح الجو الأفغانى برصاص مسلحين مجهولين

وقالت وزارة الدفاع الأفغانية في بيان، نقلته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية- إن القوات الجوية استهدفت هذه العناصر أثناء تخطيطها لمهاجمة مواقع وقوات الدفاع والأمن الأفغانية.

ومن جهة أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية تمكن قوات الأمن الأفغانية من اعتقال 10 أشخاص بتهمة التعاون مع طالبان في إقليم باروان، ومصادرتها عددا كبيرا من الأسلحة والذخائر خلال العملية الأمنية.