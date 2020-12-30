مقتل طيار فى سلاح الجو الأفغانى برصاص مسلحين مجهولين

قُتل طيار فى سلاح الجو الأفغانى برصاص مسلحين مجهولين في مدينة قندهار جنوبي البلاد، وقال المسؤولون - حسبما ذكرت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية - إنه تم فتح التحقيقات في الحادث الذي وقع اليوم الأربعاء، وأسفر عن مقتل الطيار، قائلين إنه لم يتسن بعد معرفة الدافع وراء ارتكابه.
ولم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.
وكانت وزارة الدفاع الأفغانية، أعلنت اليوم الأربعاء، مقتل ما لا يقل عن 10 من عناصر طالبان في غارة جوية غربى البلاد، فضلا عن إصابة 3 آخرين بضواحي إقليم فراه، وذلك في الغارة الجوية التي شنتها القوات الجوية الأفغانية.
وقالت وزارة الدفاع الأفغانية في بيان، نقلته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية- إن القوات الجوية استهدفت هذه العناصر أثناء تخطيطها لمهاجمة مواقع وقوات الدفاع والأمن الأفغانية.
ومن جهة أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية تمكن قوات الأمن الأفغانية من اعتقال 10 أشخاص بتهمة التعاون مع طالبان في إقليم باروان، ومصادرتها عددا كبيرا من الأسلحة والذخائر خلال العملية الأمنية.
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