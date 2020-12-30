اليوم السابع
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معلومات أولية: 25 قتيلا وجريحا جراء انفجار مطار عدن

الأربعاء، 30 ديسمبر 2020 01:54 م
معلومات أولية: 25 قتيلا وجريحا جراء انفجار مطار عدن انفجار اليمن
كتب سمير حسنى

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ارتفعت حصيلة ضحايا تفجيرات مطار عدن إلى 25 قتيلا وجريحا، وفق معلومات أولية لقناة العربية الإخبارية.

واتهم وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، ميليشيا الحوثى بتنفيذ الهجوم الإرهابى على مطار عدن، أثناء وصول أعضاء الحكومة قادمين من السعودية بعد حلف اليمين الدستورى أمام الرئيس، وقال فى تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، قبل قليل: "نطمئن أبناء شعبنا العظيم أن جميع أعضاء الحكومة بخير".

وأكد وزير الإعلام اليمنى: "نؤكد أن الهجوم الإرهابى الجبان الذى نفذته مليشيا الحوثى المدعومة من إيران لمطار عدن لن يثنينا على القيام بواجبنا الوطنى، وأن دمائنا وأرواحنا لن تكون أغلى من دم اليمنيين، نترحم على أرواح الشهداء، ونتمنى للمصابين الشفاء العاجل".

واستهدفت 3 انفجارات قوية محيط الطائرة التى هبطت فى مطار عدن الدولى حاملة الوزراء، وأعقب ذلك إطلاق نار كثيف، حيث أسفر الحادث عن وقوع قتلى وجرحى.


اليمن

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انفجار عدن

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