مدير تعليم القليوبية: الانتهاء من جميع الإجراءات الوقائية لأداء امتحانات نصف العام

القليوبية إبراهيم سالم

أكد الدكتور السيد الفيومي وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، الانتهاء من كافة الإجراءات والضوابط سيتم الإلتزام بها من قبل الإدارات التعليمية والمدارس خلال أداء امتحانات الفصل الدراسى الأول، بداية من الأسبوع المقبل، في ظل الظروف التي تمر بها البلاد حاليا، مشيرا إلى أن المديرية تستهدف الحفاظ على صحة الطلاب والعاملين بالمنظومة التعليمية أولا.

وأوضح مدير تعليم القليوبية، أن إجمالى عدد الطلبة، فى المرحلة الأعدادية 1.3366 من التعليم العام، و5214 طالبا من المهني، وبالنسبة للمرحلة الابتدائية 332319 طالبا من الصف الرابع والخامس والسادس.

وشدد مدير تعليم القليوبية، على تهيئة المناخ المناسب الذي يسمح للطالب بأداء الامتحانات في جو من الهدوء والانضباط، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص لجميع الطلاب، إلى جانب الإلتزام بجميع التعليمات والإجراءات الإحترازية والوقائية حفاظا علي سلامة أبنائنا الطلبة وسلامة المشرفين داخل اللجان وخارجها، والحفاظ علي نظافة المكان وانتظام العمل.

ووجه "الفيومى"، بالإلتزام بتقليل عدد الطلبة داخل اللجان، وضرورة تشكيل غرف عمليات الادارة لمتابعة الامتحانات ورصد أي معوقات تعيق سير أعمال الامتحانات، والإلتزام بمقترح جدول الامتحانات وفق ظروف كل مدرسة وظروف كل إدارة تعليمية وكل إدارة مسئولة عن وضع جداول الإمتحانات ومواعيدها طبقا للكثافة العددية الموجودة علي أرض الواقع، وتوزيع الطلبة في اللجان وفق التباعد الإجتماعي.

وناقش مدير تعليم القليوبية، مع موجهي العموم لجميع المواد المختلفة ورؤساء لجان تقدير الدرجات، ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وزيادة عدد الحجرات بما يتناسب مع عدد المصححين للحفاظ علي التباعد الإجتماعي والتهوية المناسبة للحجرات وضرورة تحري الدقة والانضباط في الفترة المحددة للتصحيح ولن يسمح بحدوث أي تجاوزات في هذه الفترة.

ونبه، الجميع بأن الفترة المقبلة طوارئ للجميع وعلي الجميع الألتزام بالقواعد المنظمة لسير العمل في فترة الامتحانات، مشددا علي أهمية وضرورة إتباع الإجراءات الإحترازية والوقائية للجميع لسلامة أبنائنا الطلبة والطالبات والمدرسين.