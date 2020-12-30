محافظ كفر الشيخ يسلم إيصالات سداد جدية التصالح بمخالفات البناء للمستحقين

كفر الشيخ - محمد سليمان

شهد ديوان عام محافظة كفر الشيخ، توزيع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء أشرف موافى، السكرتير العام للمحافظة، إيصالات سداد قيمة جدية التصالح على مخالفات البناء على عدد من المستفيدين من المبادرة الرئاسية "التصالح الحياة"، والذين انطبقت عليهم شروط تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتخفيف العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجاً، برعاية وزارة التنمية المحلية ووزارة التضامن الاجتماعى، وسيتم سداد باقى المبالغ المستحقة على المخالفين خلال الأيام المقبلة.



جانب من المستفيدين من مبادرة تصالح حياة

وأعرب المستفيدون عن شكرهم للرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ولكل من ساهم فى سداد قيمة جدية التصالح على المبانى المخالفة، مؤكدين أنهم يشعرون بالارتياح، بعد تسلمهم إيصالات السداد، مشيرين إلى أن الدولة تخفف العبء عن كاهل المواطن الفقير.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن الدولة وأجهزتها تشعر بمعاناة المواطنين، وتقدم لهم وخاصة الفقراء كل الدعم، مشيراً إلى أن تم سداد قيمة جدية التصالح للحالات غير القادرة والأولى بالرعاية "الأكثر احتياجا، ومحدودى الدخل، وأهالى السجناء، وذوى الاحتياجات الخاصة، والمرأة المعيلة والمطلقات، والعمالة غير المنتظمة، والعاطلين عن العمل، ومصابى الحروب والحوادث، وكبار السن، من الذين تقدموا بأوراقهم فى المركز التكنولوجى بكفر الشيخ، خلال الأيام التى تم الإعلان عن المبادرة الخاصة بكل مركز من مراكز المحافظة، وسيتم سداد كل المبالغ المستحقة المتبقية لكل حالة خلال الأيام المقبلة.



جانب من توزيع ايصلات جدية التصالح للمستفيدين من مبادرة التصالح حياة

جدير بالذكر أن مبادرة "التصالح حياة" كانت قد أطلقتها مؤسسة حياة كريمة، فى 25 من سبتمبر الماضى، لتخفيف العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجا ومحدودى الدخل، وذلك من خلال المساهمة فى دفع قيمة التصالح الخاصة بمخالفات البناء للمواطنين الأولى بالرعاية فى التجمعات الريفية المستهدفة، حيث قامت مؤسسة حياة كريمة بتوفير 150 مليون جنيه لتحمل قيمة التصالح فى مخالفات البناء بمحافظات "المنيا، أسيوط ، سوهاج ، قنا ، الأقصر ، أسوان، الوادى الجديد ، مطروح ، البحيرة".



محافظ كفر الشيخ يوزع ايصالات قيم جدية التصالح للمستفيدي من مبادرة تصالح حياة

وكانت مؤسسة حياة كريمة، حددت عددا من المعايير لتحديد المستحقين لدعم مبادرة "التصالح حیاة"، وهى أن يستوفى طالب التصالح الشروط القانونية التى نص عليها قانون لقبول طلبة ، وألا يكون من الحالات المحظور التصالح فيها ، وأن يكون طالب التصالح رب أسرة، وألا يكون بحيازته أية ممتلكات أخرى سواء كانت " عقار / أرض رصيد بالبنك / محال تجارية سيارة وغيرها "، كما يشترط أن يكون طالب التصالح من محدودى الدخل أو الفئات الأكثر احتياجا أو الأولى بالرعاية والدعم، وأن يستوفى كافة المستندات القانونية ، بما فى ذلك شهادة من اللجنة بطلب التصالح ، بجانب استيفاء بحث الحالة الاجتماعية والميدانية للفئات المستهدفة للتأكد من استحقاقها للدعم ، كما يجب أن يكون طالب التصالح متعثر فى دفع رسوم طلب التصالح أو قسط المصالحة.

ويتم تنفيذ المبادرة على 3 مراحل، وذلك بالتعاون مع وزارتى التضامن الاجتماعى والتنمية المحلية، وبمشاركة المحافظين ونواب المحافظين فى التسع محافظات.