محافظ سوهاج يفتتح 5 مشروعات خدمية بقرية أولاد سلامة بتكلفة 13 مليون جنيه

سوهاج محمود مقبول

افتتح اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، خمسة مشروعات خدمية وتنموية بقرية "أولاد سلامة" بمركز المنشاة بتكلفة إجمالية بلغت 13 مليونا و538 ألف جنيه، وذلك في إطار خطة المحافظة لتوفير الخدمات اللازمة للمواطنين وتحقيق التنمية الشاملة على أرض المحافظة.

حضر افتتاح المشروعات ممدوح عباس، رئيس مركز ومدينة المنشأة، وماهر عبد الخالق وكيل وزارة التربية والتعليم، والسيد أبو عقيل مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، والدكتور عصام عرفة مدير عام الطب البيطري، والدكتورة رجاء حسين القائم بعمل وكيل وزارة الصحة .

وبدأ المحافظ جولته بافتتاح توسعة مدرسة "مجمع أولاد سلامة للتعليم الأساسي" على مساحة 4980 مترا، بتكلفة بلغت 3 ملايين و588 ألف جنيه، بعدد 9 فصول، كما افتتح "الفقي" أيضا مدرسة "أولاد هارون الابتدائية" على مساحة 2310 متر، بتكلفة بلغت 7 ملايين و540 ألف جنيه، بعدد 24 فصلا دراسيا، مشيرا إلى أن تلك المدارس ساهمت في تقليل كثافة الطلاب بالفصول، لتخدم أبناء القرية والقرى المجاورة.

وافتتح الفقي كذلك الوحدة البيطرية بقرية أولاد سلامة بعد انتهاء أعمال تطويرها ورفع كفاءتها على مساحة 136 متر مربع، بتكلفة بلغت 160 ألفا، لتخدم قرى "أولاد سلامة، النصرة، الغلالبة، الدومة، الدناقلة، النواريز، الخنانسة غرب، نجوع الخنانسة، الشواولة، نجوع الشواولة، ونجع قدوس".

شملت جولة المحافظ بالمنشاة افتتاح "وحدة طب الأسرة" بأولاد سلامة بعد انتهاء أعمال الصيانة والتطوير بها بتكلفة 250 ألف جنيه ضمن مبادرة "تجميل بلدنا بأولاد سلامة"، ويتكون المبنى من 3 طوابق، حيث قام المحافظ بتفقد أعمال التطوير التي تمت بالدور الأول والذي يضم "مكتب الصحة، والعيادات الخارجية، وغرفة التطعيمات، وقسم العلاج الطبيعي، وقسم الأسنان، وعيادة تنظيم الأسرة، والصيدلية، وغرفة التثقيف الصحي، وغرفة التعقيم"، مشيدا بالمشاركة المجتمعية الفعالة من شباب القرية في تطوير الوحدة.

واختتم المحافظ جولته بافتتاح مبنى الوحدة المحلية لقرية أولاد سلامة بتكلفة 2 مليون جنيه، لتقديم الخدمات اللازمة للمواطنين بالقرية وتوابعها ".

وأكد المحافظ، أن سوهاج تشهد طفرة كبيرة في التنمية والمشروعات المتنوعة في كافة القطاعات من "مياه شرب وصرف صحي، وتعليم، وصحة، وطرق، وغيرها من القطاعات المختلفة"، ويأتي ذلك انعكاسا لاهتمام القيادة السياسية بمحافظات الصعيد عامة ومحافظة سوهاج خاصة، لافتا إلى متابعته المستمرة للمشروعات الجارية وتذليل العقبات، والوقوف على نسب التنفيذ، وافتتاح المشروعات التي تم الانتهاء منها لخدمة المواطن السوهاجى.

كما قام محافظ سوهاج، اليوم، خلال افتتاحه عددا من المشروعات التنموية بقرية أولاد سلامة بمركز المنشاة، بالاستجابة لمطالب أهالي القرية وتفقد موقع السوق ومركز الشباب، حيث طالب الأهالي بتشغيل سوق القرية، وإقامة ملعب نجيل صناعي بمركز الشباب.

رافق المحافظ خلال التفقد كلا من النائبة رقية الهلالي، والنائب عاطف كعربان أعضاء مجلس النواب، وممدوح عباس رئيس مركز ومدينة المنشاة، ولفيف من أهالي وشباب القرية .

وكلف الفقي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة بالبدء بأعمال التسوية والتخطيط لسوق القرية الذي تبلغ مساحته 5 أفدنة، واستخدام المعدات اللازمة في عملية التمهيد والاستعانة بمعدات الوحدات المحلية المجاورة للانتهاء من الأعمال خلال 15 يوما ليكون جاهزا للتشغيل مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ورفع العبء عن كاهل المواطنين.

كما وجه المحافظ بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة لتوفير الدعم اللازم لإقامة ملعب كرة قدم مجهز وتطوير مركز شباب القرية ورفع كفاءته، وتزويده بالإمكانيات التي تؤهله للقيام بدوره على أكمل وجه في خدمة شباب وأبناء القرية، والاستغلال الأمثل لطاقات الشباب .



المحافظ يتفقد سوق ومركز شباب أولاد سلامة بالمنشاة



المحافظ يفتتح 5 مشروعات بالمنشاة



الوحدة البيطرية بقرية أولاد سلامة



قسم الأسنان