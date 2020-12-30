محافظ دمياط تتفقد مستشفى الحميات وعزبة البرج ومخزن الأدوية.. صور

دمياط - معتز الشربينى

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، فى مستهل جولتها اليوم الأربعاء، زيارة مفاجئة، إلى مستشفى الحميات والجهاز الهضمى والكبد، وذلك لمتابعة الموقف الخاص بمجابهة أزمة فيروس كورونا المستجد، والتأكد من انتظام سير العمل بالمستشفى .

التقت المحافظ بمديرة المستشفى ومدير إدارة الطب الوقائى بمديرية الصحة، وتفقدت الصيدلية الرئيسية والطوارئ وغرف الكشف وفرز الحالات المشتبه فى إصابتها وفقا لاشتراطات محددة، كما تفقدت وحدة العناية المركزة وغرف سحب العينات ومعامل الدم وpcr ، إذ اطمئنت على توافر الأطقم الطبية المستلزمات والأدوية المدرجة ببروتوكولات العلاج، واطلعت على المخزون الاستراتيجى من العلاج للتأكد من توافر رصيد يغطى احتياجات الفترة المقبلة بالإضافة إلى توافر الأكسجين وسلامة شبكة الغازات وأيضاً متابعة الالتزام بمعايير مكافحة العدوى والإجراءات والتدابير الوقائية

وفى سياق متصل، استمعت محافظ دمياط إلى شرح تفصيلى عن الإجراءات التى يتم اتخاذها مع المرضى، وآليات التعامل مع حالات الاشتباه والمصابين بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى جهود إدارة الطب الوقائى لتوزيع بروتوكولات العلاج على الحالات التى تخضع للعزل المنزلى من خلال الإدارات الصحية.

وفى ختام الزيارة وجهت الدكتورة منال عوض بحصر جميع الاحتياجات اللازمة للمستشفيات، وعرض بيان شامل بها للبدء فورا فى توفيرها، واستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى لمجابهة اى تداعيات محتملة.

كما واصلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الجولة التى أجرتها اليوم، بزيارة مفاجئة إلى مستشفى عزبة البرج المركزى للوقوف على انتظام سير العمل بها وكذا متابعة آليات التعامل مع حالات الاشتباه والمصابين بفيروس كورونا المستجد.

استهلت المحافظ تلك الزيارة بتفقد المخزن الرئيسى والصيدلية للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والادوية المدرجة ببروتوكولات علاج كورونا و توافر رصيد استراتيجى يغطى احتياجات الفترة المقبلة و تواجد الأطقم الطبية والصيادلة ومدى الالتزام بالنوبتجيات، كما استمعت إلى شرح مفصل من مدير المستشفى عن آلية العمل مع المترددين على المستشفى و حالات الاشتباه والمصابين والقوة الاستيعابية بالمستشفى لعزل تلك الحالات بغرف العزل والعناية المتوسطة، واطمئنت أيضاً على توافر إسطوانات الأكسجين و سلامة شبكة الغازات ..

وتفقدت الدكتورة منال عوض وحدة الرعاية المركزة للأطفال حديثى الولادة، كما وجهت تعليمات مشددة إلى مدير المستشفى، بالإرتقاء بمستوى النظافة العامة و الالتزام بتطبيق معايير مكافحة العدوى، و كذا عمل بيان شامل باحتياجات المستشفى من صيادلة و مخاطبة مديرية الصحة بذلك لسد العجز.

فى ختام الجولة، أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، زيارة مفاجئة إلى مقر المخزن الرئيسى للأدوية والمستلزمات الطبية التابع لمديرية الصحة، وذلك للإطمئنان على الرصيد و المخزون الاستراتيجى لادوية بروتوكول علاج كورونا..

وتفقدت المحافظ أقسام المخزن وغرفة التبريد، واطمئنت على الالتزام بالاشتراطات الخاصة بتخزين الأدوية قبل توزيعها على المستشفيات وكذا آلية العمل بالمخزن الذى يتم توريد احتياجاته من إدارة التموين الطبى بوزارة الصحة والسكان ، كما قام فريق إدارة المتابعة والتفتيش المالى والإدارى بعمل حصر شامل لكافة الأدوية و المستلزمات بالمخزن للتاكد من تغطية احتياجات الفترة المقبلة.

وفى سياق متصل، وجهت الدكتورة منال عوض تعليماتها إلى المدير المسئول عن المخزن بالتواصل المستمر مع غرفة العمليات الرئيسية المنعقدة بديوان عام المحافظة لتقديم بيان يومى بالرصيد المتاح من أدوية علاج كورونا.



جانب من جولة محافظ دمياط



جولة محافظ دمياط بمستشفى الحميات



محافظ دمياط تتباع كشوف الحضور والانصراف



محافظ دمياط مع الأطباء



مستشفى الحميات